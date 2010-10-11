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Обленерго не дає сплатити
довільну суму- законно? Як обійти?

Обленерго не дає сплатити довільну суму- законно? Як обійти?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 00:14

  THB написав:Облэнерго ДТЭКовское?,Ахметова? Если да - платите на сайте облэнерго через Хаб ПУМБа - без коммиса с любой карты.

Облэнерго львовское. Не знаю чье оно.
На сайте львовоблэнерго есть только ПБ и ИзиПей.
Что такое "Хаб ПУМБа" и где его искать?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 00:40

  MASolomko написав:Я мав на увазі інше. Може бути окремий шаблон, який належить до сплати послуг за користування електроенергію в поточному місяці, та шаблон оплати заборгованості. Чи як?

Хм... Не розумію. Я роблю так.
Заходжу в "Мої платежі". Зараз, після моїх спроб там вже додався шаблон "Львівобленерго ПрАТ", яле я ігнорую його і роблю як до того - вводжу 26034301583902 в поле пошуку "створити новий платіж". Отримую три шаблони:
- Львівобленерго ПрАТ
(там вже введені мої ос. рах та адреса)

- Львівобленерго ПрАТ
Обленерго

- Львівобленерго ПрАТ (інші платежі та юр. особи)
Комерційні платежі

- "Ввести реквізити вучну"

По перших двох шаблонах не дає ввести іншу суму,
по "юр. особи" - дає, дає ввести Призначення, там ті ж самі р/р і ЄДРПОУ, але назва компанії та найменування підрозділу трохи інші - не зрозуміло, куди платіж попаде?

Про результат ручного вводу реквізитів писав вище.

Напиши р/р і ЄДПРОУ підприємства, подивимося.

Р/р 26034301583902
ЄДРПОУ 00131587
Aktus
 
Повідомлень: 37
З нами з: 02.11.17
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  #<12
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