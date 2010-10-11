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Обленерго не дає сплатити
довільну суму- законно? Як обійти?

Обленерго не дає сплатити довільну суму- законно? Як обійти?
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 00:14

  THB написав:Облэнерго ДТЭКовское?,Ахметова? Если да - платите на сайте облэнерго через Хаб ПУМБа - без коммиса с любой карты.

Облэнерго львовское. Не знаю чье оно.
На сайте львовоблэнерго есть только ПБ и ИзиПей.
Что такое "Хаб ПУМБа" и где его искать?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 00:40

  MASolomko написав:Я мав на увазі інше. Може бути окремий шаблон, який належить до сплати послуг за користування електроенергію в поточному місяці, та шаблон оплати заборгованості. Чи як?

Хм... Не розумію. Я роблю так.
Заходжу в "Мої платежі". Зараз, після моїх спроб там вже додався шаблон "Львівобленерго ПрАТ", яле я ігнорую його і роблю як до того - вводжу 26034301583902 в поле пошуку "створити новий платіж". Отримую три шаблони:
- Львівобленерго ПрАТ
(там вже введені мої ос. рах та адреса)

- Львівобленерго ПрАТ
Обленерго

- Львівобленерго ПрАТ (інші платежі та юр. особи)
Комерційні платежі

- "Ввести реквізити вучну"

По перших двох шаблонах не дає ввести іншу суму,
по "юр. особи" - дає, дає ввести Призначення, там ті ж самі р/р і ЄДРПОУ, але назва компанії та найменування підрозділу трохи інші - не зрозуміло, куди платіж попаде?

Про результат ручного вводу реквізитів писав вище.

Напиши р/р і ЄДПРОУ підприємства, подивимося.

Р/р 26034301583902
ЄДРПОУ 00131587
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 09:18

Re: Обленерго не дає сплатити довільну суму- законно? Як обі

  Aktus написав:На сайте львовоблэнерго есть только ПБ и ИзиПей.
С этими компаниями облэнерго заключило договор на оплату с минимальной комиссией или без неё.
Зная реквизиты (ЄДРПОУ, одержавач, р/р, МФО), а они указаны в квитанции можно провести оплату через удобный для тебя банк или финансовую компанию, которые принимают платежи от физлиц.

  Aktus написав:Что такое "Хаб ПУМБа" и где его искать?
Служба для оплаты платежей от физлиц. Подробности здесь, там и ссылка на сайт.

  Aktus написав:..
по "юр. особи" - дає, ...але назва компанії та найменування підрозділу трохи інші - не зрозуміло, куди платіж попаде?
Гроші надійдуть цій компанії, але вони будуть закріплені за іншим підрозділом і треба їм дзвонити та просити перекинути на розділ для фізичних осіб.
Для оплати комунальних послуг тобі потрібно робити оплату за першим шаблоном. Чому там не дає змінити суму до сплати, підказати не зможу — дзвони на 3700.

А так скористайся оплатою через іншу службу, наприклад,
https://payhub.com.ua/
https://www.portmone.com.ua/ тощо.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 09:26

Re: Обленерго не дає сплатити довільну суму- законно? Як обі

  Aktus написав:Р/р 26034301583902
ЄДРПОУ 00131587
СЭП Альфы ,Мони и т.п. без хлопот
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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