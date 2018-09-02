Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А на предыдущей странице я все расписал подробно. Там спамеры просто залетели от нечего делать и как бы "состарили" мой вчерашний материал. Если можно - 2 вопроса: 1) отель Киеве пять звезд можно снять с сегодня на завтра от 112 до 439 долларов на двоих. Зачем вы купили квартиру в Киеве? Можно же жить в отеле... 2) а вот реально интересно, Вы в самом деле думаете, что инвестор, построивший дом за деньги кредита, взятого, например ОАЭ или в Судовской Аравии не пересчитает цену продажи квартиры в соответствии с экономическими реалиями и будет продавать квартиры беженцам из Украины по дисконтного-нижеплинтусовой цене?
Вот сейчас уже ждут посадки в Стамбуле приятели - вылет в Украину - которые купили сразу три квартиры. Цены в евро. Е_В_Р_О. Это деньги такие. Цветные. 1+1 - это по-нашему - двушка... Прайс.
airmax78 написав:Акурт, ну вот в самом деле очень сомнительно выглядит инвестиция в квартиру, если
Crown Plaza 5* номер на двох із сніданком 59 ойро
. А что с ценами? Припали наконец или так и держат в доллярах?
Сомнительно ОЧЕНЬ для меня выглядит в эти дни инвестиция в квартиру, в том месте Земного шара, где объявлено военное положение. А вот мои друзья покупают. 1 000 долларов квадрат за бетонный параллелепипед. Хотят вкинуть +10 000 долларов в ремонт и сдавать за 12 000 гривен. Классная инвестиция, как по вашему?
akurt написав:А на предыдущей странице я все расписал подробно. Там спамеры просто залетели от нечего делать и как бы "состарили" мой вчерашний материал. Если можно - 2 вопроса: 1) отель Киеве пять звезд можно снять с сегодня на завтра от 112 до 439 долларов на двоих. Зачем вы купили квартиру в Киеве? Можно же жить в отеле... 2) а вот реально интересно, Вы в самом деле думаете, что инвестор, построивший дом за деньги кредита, взятого, например ОАЭ или в Судовской Аравии не пересчитает цену продажи квартиры в соответствии с экономическими реалиями и будет продавать квартиры беженцам из Украины по дисконтного-нижеплинтусовой цене?
Вот сейчас уже ждут посадки в Стамбуле приятели - вылет в Украину - которые купили сразу три квартиры. Цены в евро. Е_В_Р_О. Это деньги такие. Цветные. 1+1 - это по-нашему - двушка... Прайс.
Я думаю, что по кредитам надо %% платить и тело погашать. А для этого квартиры надо продавать. Уверен, что турки по ценам, привязанным к валюте, отличной от валюты их доходов покупают неохотно. Вся надежда на иностранцев. Но для иностранцев политическая и экономическая ситуация в Турции тоже предполагает определенный дисконт от цен, когда доллар стоил 2 лиры, а Эрдоган еще не строил из себя одного из лидеров исламского мира.
akurt написав:А на предыдущей странице я все расписал подробно. Там спамеры просто залетели от нечего делать и как бы "состарили" мой вчерашний материал. Если можно - 2 вопроса: 1) отель Киеве пять звезд можно снять с сегодня на завтра от 112 до 439 долларов на двоих. Зачем вы купили квартиру в Киеве? Можно же жить в отеле... 2) а вот реально интересно, Вы в самом деле думаете, что инвестор, построивший дом за деньги кредита, взятого, например ОАЭ или в Судовской Аравии не пересчитает цену продажи квартиры в соответствии с экономическими реалиями и будет продавать квартиры беженцам из Украины по дисконтного-нижеплинтусовой цене?
Вот сейчас уже ждут посадки в Стамбуле приятели - вылет в Украину - которые купили сразу три квартиры. Цены в евро. Е_В_Р_О. Это деньги такие. Цветные. 1+1 - это по-нашему - двушка... Прайс.
заметили, что турки перевели цены на отдых в евро на 2019 год? так что я и тут не удивлен, что и в недвиге тоже. жаль, дешево уже ничего не купить, бумага любого цвета тупо обесценивается!
akurt написав:Это реклама или зачем приводятся ссылки на украинском валютном форуме на информацию страны-агрессора? Лично я не открываю и не читаю.
Валовые валютные резервы Центрального банка Турции за неделю уменьшились на 1,25 млрд долларов США, составив 14 сентября 68,92 млрд долларов США, что является самым низким показателем, зафиксированным с апреля 2010 года.
Золотые резервы достигли 18,65 млрд долларов по сравнению с 18,58 млрд долларов, имевшимися на 7 сентября, цитирует газета Milliyet отчёт ЦБ.
Надо сказать, что с начала года валовые валютные и золотые резервы Турции сократились более чем на 20 млрд долларов США до 87,58 млрд долларов. Данное обстоятельство связано с падением курса турецкой валюты примерно на 40% по отношению к доллару США. Кроме того, Центральному банку также пришлось финансировать увеличение дефицита счёта текущих операций в стране в отсутствие достаточного потока иностранных инвестиций.
Турецкая национальная валюта подешевела в четверг на фоне опасений по поводу того, что Центральный банк может снизить базовую процентную ставку на 24% в связи с замедлением темпа инфляции. Согласно данным Турецкого статистического института (TurkStat), опубликованным в понедельник, инфляция в Турции в ноябре сократилась до 22,6% с 25,2% в предыдущем месяце.
Лира сегодня подорожала на 0,7% до 5,35 за доллар США, уменьшив потери на целых 1%, после того, как за последние четыре дня потеряла примерно 3,5%.
Центральный банк, находясь под давлением правительства, призывающего понизить процентные ставки, чтобы помочь стимулировать экономический рост, в сентябре запоздало поднял ставки на 625 базисных пунктов, чтобы остановить падение стоимости лиры. Президент Реджеп Тайип Эрдоган высказал возражения против этого шага
А зачем господин-патриот здесь рекламирует турецкую недвижимость способствуя выводу валюты из страны?
akurt написав:А на предыдущей странице я все расписал подробно. Там спамеры просто залетели от нечего делать и как бы "состарили" мой вчерашний материал. Если можно - 2 вопроса: 1) отель Киеве пять звезд можно снять с сегодня на завтра от 112 до 439 долларов на двоих. Зачем вы купили квартиру в Киеве? Можно же жить в отеле... 2) а вот реально интересно, Вы в самом деле думаете, что инвестор, построивший дом за деньги кредита, взятого, например ОАЭ или в Судовской Аравии не пересчитает цену продажи квартиры в соответствии с экономическими реалиями и будет продавать квартиры беженцам из Украины по дисконтного-нижеплинтусовой цене?
Вот сейчас уже ждут посадки в Стамбуле приятели - вылет в Украину - которые купили сразу три квартиры. Цены в евро. Е_В_Р_О. Это деньги такие. Цветные. 1+1 - это по-нашему - двушка... Прайс.
Я думаю, что по кредитам надо %% платить и тело погашать. А для этого квартиры надо продавать. Уверен, что турки по ценам, привязанным к валюте, отличной от валюты их доходов покупают неохотно. Вся надежда на иностранцев. Но для иностранцев политическая и экономическая ситуация в Турции тоже предполагает определенный дисконт от цен, когда доллар стоил 2 лиры, а Эрдоган еще не строил из себя одного из лидеров исламского мира.
Ха-ха-ха.
Я не все могу говорить, но в понедельник наш человек купил в Анталии 2 (две) квартиры по 120 000 евро.
change_pm написав:бумага любого цвета тупо обесценивается!
.... виходить тоді, що треба "позбуватись" будь-якого кольорового паперу! - кудись його інвестувати..... - а от куди саме? - вічне питання....
Пан Долярчик! В мене э рукопис книги "27 000 методів інвестицій". Методи мною викладені від тих, що мають найнижчій рейтинг, до тих, що мають найвищий. Наведу полярні.
Метод 1. Інвестувати у порятунок робітника, який підійшов до вас в той час, коли ви прийшли перевірити, як іде робота з ремонту купленої рік тому "двушки". Робітник повідомив, що дуже хвора мама, він нервується та переживає за те, на її порятунок треба терміново 1 800 гривень. Просить зайняти цю суму - віддасть із заробітної плати. Прораб обіцяє виплатити зарплату із ваших коштів тільки після закінчення роботи. І це дуже правильно. І це відповідає вашим інтересам. Робітник працює сумлінно. Сказати чесно робітнику, що у Вас немає 1800 гривень готівкою, витягти із кишені 80 доларів та видати на порятунок мами. У наступний візит дізнатися, що робітник звільнився. Ще через місяць дізнатися, що він опинився в Італії на заробітках. Перехрестится та побажати здоров"я не тільки мамі робітника, а й робітнику. Вкладення у Богоугодну справу - то дуже гарна та безпрошграшна інвестиція.
Метод 27 000. Перебуваючи студентом Arizona state university (100 000 студентів), де навчаєшся за рахунок кредита під гарантії дядька, який є громадянином США, відвідати пару занять із йоги, де познайомитися із тендітною красунею, яка зовні нагадує Бабу-ягу із дитячого мультфільма. Інвестувати в ту красуню, все те (правильніше - "весь той"), що маєш під час купання в душі після занять. Після весілля здіснити подорож у рідне село із молодою жінкою, показуючи селянам паспорт громадянина США. Після повернення у США оселитися у двоповерховому будинку, які подарували зятю батьки молодої жінки, які займаються продажем нерухомості в США. Піти на роботу в компанію Google із зарплатою в 120 000 доларів на рік.
P.S. Оскільки рукопис є рукописом, прошу ніде не цитувати без дозволу автора. Мені не варто нагадувати - постійний читач і так те знає, але: як завжди, автор пише виключно правду, засновану на власному досвіді, або користуючись перевіреними власними джерелами, відповідає за кожну цифру та кожен факт.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 13 гру, 2018 13:56, всього редагувалось 1 раз.