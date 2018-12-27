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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 476477478479
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:44

  ol_zy написав:
  akurt написав:Найбільш красивими Медичними книжками виявилися книжки працівників однієї з козятинських шкіл. За допомогою книжок буди допущені до роботи особи, які отруїли на днях 20 людей. Загалом на лікарняних ліжках опинились 20 людей, з них 5 дорослих та 15 дітей.
Попередньо встановлено, що потерпілі отруїлись продуктами харчування у їдальні школи.
Всі співробітники мали дуже красиві Медичні книжки.

ну это из разряда
В ТУРЦИИ 80 ТУРИСТОВ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА ОТРАВЛЕНИЯ

https://www.5.ua/ru/myr/v-turtsyy-80-turystov-popaly-v-bolnytsu-yz-za-otravlenyia-197702.html
Мы же не про отравления говорили, а о допуске Кости с Гепатитом С к работе с продуктами, вопрос был в том сможет ли "Костя" в Турции работать с продуктами.

Олег,пример из жизни,тесно связанный с фигурантом : Костя из Феодосии работает с "эко продуктами",еще умудряется пересекать границу https://www.facebook.com/konstantin.burov.1982 параллельно в фасебуке Управляет Страницей "Наш Бизнес" https://www.facebook.com/AVERA.net/ близко с https://advego.com/ :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:У яких немає жодної яхти
"Михаил Светлов" ту ту© https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:04

akurt с легким паром! Ябида не пиши мне в ЛС свои фантазии,они тоже идут в дело.
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я жду публичных извинений перед V2 и Понаехал.
пс: странный тип в ЛС пишет дай адрес,я дать хочу,а они меня в игнор :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:22

Классную ветку я придумал и веду много лет!
Что главное:
- я заставил вас думать головой, а не попом.
- я заставил вас понять, что в жизни что-то можно пеменять.

Что меня радует:
- многие черпали на ветке важную полезную информацию: я размещал материалы о том, что ВАЖНО для каждого.

Что меня печалит:
- ребята, у многих все плохо в этой жизни, это явно видно, что-то с этим делайте. Я менял свое место жительства каждые 8 лет - и убедился, что это верно и правильно.
- в 100 (СТА) процентах случаев мои критики ошибались. Мне приписывали, что злодей, пьющий кровь младенцев, что я обманщик, что риэлтор, что наживаюсь на форумчанах, что я алкоголик, что я... да уж 20 всяких ГЛУПЫХ определений. Почему-то вместо темы форума сосредоточились на изучении размеров моей ноги, цвета моих трусов, запаха носков, того, какие сигареты я покупаю, что ем и как сплю. Цирк. Часто читал и крутил пальцем у виска.
ЧЕСТНО ПРИЗНАЮСЬ: НИКОГДА НЕ ДУМАЛ, ЧТО ВОКРУГ СТОЛЬКО ИДИОТОВ.
В 100% случаев - все мимо. Ребята, так нельзя ошибаться в людях; удивляюсь, как многих держат еще на работе: реальные пустышки, нули. Работодателям следует делать выводы: среди подчиненных - реальные нули. Как бы не улыбались.
- не хотят учиться. Никак и ничему. Почитайте первые главы романа Джека Лондона "Мартин Иден" - там классные слова есть типа того, что "вот физически я лучше парней слева и справа, но мозги мои пустые". И Мартин Иден принимает решение учиться.
УЧИТЕСЬ!
Почитайте. И ниже можете писать хоть миллион гадостей - мне все равно. Не поменяете что-то в своей жизни - так и будет жить в дерьме. Это не страшно, но страшно, что и дети ваши будут жить в дерьме.
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"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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