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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 527528529530
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 02:22

  Frant написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ви оцініть скільки інфо пан Акурт перелопатив...і виклав тут.
Слід тільки подякувати...і хто ще не вибачився...вибачитись. :)

Пан Акурт зробив це не просто так.
В нього є свій бізнес-інтерес.
%%


Дурнувате все не знає, як заробити на харчі. Біситься.
Порада: не пийте воду з-під крана...
Лікування від гепатиту і коштує дорого, і впливає на мозок. Це всі помітили.
Правда, у вас немає ні жінки, ні дітей - то не страшно для суспільства.

P.S. Поки невдахи по життю бісилися - зустрів о 01-30 літак з Німеччини.
Маю бізнес-справи...
Але це по секрету.
Нехай збоченці пишуть, що я і злобний товстий жадібний ріелтор, що вживає мінеральну воду.
Мені це навіть подобається.

P.S. Панове! Як ви бачите, концентрація збоченців та вурдалаків збільшується кожного дня.
Ще годин 5 тому я сподівався, що пан flayman оговтався та прийшов до тями, перетворвшись в нормальну людину. Бо мешкає в нормальній країні. Тому "нова Батьківщина" його і не прийняла. Виперла. Поки що там тримаєтся - але доля вирішена: повернення за 100 км від Києва на "дачу" і покинута в Тернополі жінка. Не получилося в нього. То на генному рівні. То вже діагноз.
Робіть висновки.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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