Дурнувате все не знає, як заробити на харчі. Біситься.
Порада: не пийте воду з-під крана...
Лікування від гепатиту і коштує дорого, і впливає на мозок. Це всі помітили.
Правда, у вас немає ні жінки, ні дітей - то не страшно для суспільства.
P.S. Поки невдахи по життю бісилися - зустрів о 01-30 літак з Німеччини.
Маю бізнес-справи...
Але це по секрету.
Нехай збоченці пишуть, що я і злобний товстий жадібний ріелтор, що вживає мінеральну воду.
Мені це навіть подобається.
P.S. Панове! Як ви бачите, концентрація збоченців та вурдалаків збільшується кожного дня.
Ще годин 5 тому я сподівався, що пан flayman оговтався та прийшов до тями, перетворвшись в нормальну людину. Бо мешкає в нормальній країні. Тому "нова Батьківщина" його і не прийняла. Виперла. Поки що там тримаєтся - але доля вирішена: повернення за 100 км від Києва на "дачу" і покинута в Тернополі жінка. Не получилося в нього. То на генному рівні. То вже діагноз.
Робіть висновки.