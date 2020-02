Додано: Сер 26 лют, 2020 19:40

akurt написав: change_pm написав: Для мене виділене дуже боляча тема. Квартира, в якій зараз живу, вікнами виходить на мечеть. Тому спати доводиться з берушами , щоб не прокидатись зо всіма в 4 / 5 ранку на ранкому молитву.

Ну, і потім ще, якщо вдома, 5 разів на день доводиться чути заклик до молитви. Для мене виділене дуже боляча тема. Квартира, в якій зараз живу, вікнами виходить на мечеть. Тому спати доводиться з берушами, щоб не прокидатись зо всіма в 4 / 5 ранку на ранкому молитву.Ну, і потім ще, якщо вдома, 5 разів на день доводиться чути заклик до молитви.



Такая фишка есть - пять раз в день поет муэдзин. В эти дни кажется первый раз почти 6 утра.

Но привыкаешь, как к тиканью будильника - я например ВООБЩЕ не слышу.

Но такая особенность есть - да.

В каждом деле есть свои нюансы:

- сваха живет во Франции, так сказала, что арабов так много, что кажется уже и французов нет, и слышит только арабскую речь. А в ресторанах - только Оканье и Аканье россиян, которые - наверное - по населению во Франции вторые после арабов.

- сын вчера сказал, что в Сан Франциско китайцев/азиатов больше, чем американцев.

- в ночь на понедельник встретил делегацию из Германии - они еще здесь - сказали, что в Германии в магазинах целые очереди из китайцев - и гребут мешками брендовые тряпки.

Во всем есть свои приколы...

Так что самое безобидное - это 5 раз в день - голос муэдзина.

Так і в Україні можна жити, якщо не звертати уваги та звикнути до різних речей (які експатам та туристам незвичні). В чому зміст тоді кудась їхати і до чогось чужого звикати

Все зводиться до халявних гранатів, дешевої рибки та чудойогуртів в яких "стоїть ложка", цвях программи - вода за трипіссят.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/