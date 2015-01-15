Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:4 - НОВИНКА дня. Отличное место и началось обустройство фундамента под 5-ти этажный дом. застройщика не наю - еще нет объявлений - подошел - смотрели на ход работ явно менеджеры - не спросил координаты и название. Но это САМОЕ лучшее на сегодня место: есть огромное открытое пространство на котором в его начале - далеко от этого дома - стоит красивая мечеть, потом ближе к этому месту идет спортивная площадка с тренажерами и беговой дорожкой. Потом идет детский парк с детским городком и очень ухоженный ландшафтный дизайн. Потом идет бесплатная парковка от муниципалитета - обычно пустая, много авто в дни религиозных праздников - наверное раз в месяц. Потому идет пустыре, на котором трава и цветы и моя собака ловит ежиков. Вот не знаю еще кто застройщик - но место просто бомба - у лица широкая но без интенсивного движения и взор с кон НИКТО не закроет: на имеющемся пустыре будет тоже парк - не знаю, когда. Пока я гуляю с собакой.
Для мене виділене дуже боляча тема. Квартира, в якій зараз живу, вікнами виходить на мечеть. Тому спати доводиться з берушами , щоб не прокидатись зо всіма в 4 / 5 ранку на ранкому молитву. Ну, і потім ще, якщо вдома, 5 разів на день доводиться чути заклик до молитви.
Грамотні люди пишуть, що інвештування в турецьку нерухомість не є вигідною справою:
"примеру, напряжение политической ситуации в стране в 2016 году, накал международных отношений с РФ в 2015 году повысили уровень рискованности покупки недвижимого имущества, что привело к снижению стоимости объектов, так как при нарастающем их предложении (обеспечивается увеличением объемов строительства) спрос на них снизился.
Воду из-под крана пить крайне не рекомендуется по причине наличия микробов (особенно в жаркие месяцы) и высокого содержания опасных примесей"
change_pm написав:Для мене виділене дуже боляча тема. Квартира, в якій зараз живу, вікнами виходить на мечеть. Тому спати доводиться з берушами , щоб не прокидатись зо всіма в 4 / 5 ранку на ранкому молитву. Ну, і потім ще, якщо вдома, 5 разів на день доводиться чути заклик до молитви.
Такая фишка есть - пять раз в день поет муэдзин. В эти дни кажется первый раз почти 6 утра. Но привыкаешь, как к тиканью будильника - я например ВООБЩЕ не слышу. Но такая особенность есть - да. В каждом деле есть свои нюансы: - сваха живет во Франции, так сказала, что арабов так много, что кажется уже и французов нет, и слышит только арабскую речь. А в ресторанах - только Оканье и Аканье россиян, которые - наверное - по населению во Франции вторые после арабов. - сын вчера сказал, что в Сан Франциско китайцев/азиатов больше, чем американцев. - в ночь на понедельник встретил делегацию из Германии - они еще здесь - сказали, что в Германии в магазинах целые очереди из китайцев - и гребут мешками брендовые тряпки. Во всем есть свои приколы... Так что самое безобидное - это 5 раз в день - голос муэдзина. Все, уже надеваю горнолыжную снарягу - еду кататься на лыжах... У нас 12-00 дня. Самое время!
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
change_pm написав:Для мене виділене дуже боляча тема. Квартира, в якій зараз живу, вікнами виходить на мечеть. Тому спати доводиться з берушами , щоб не прокидатись зо всіма в 4 / 5 ранку на ранкому молитву. Ну, і потім ще, якщо вдома, 5 разів на день доводиться чути заклик до молитви.
Такая фишка есть - пять раз в день поет муэдзин. В эти дни кажется первый раз почти 6 утра. Но привыкаешь, как к тиканью будильника - я например ВООБЩЕ не слышу. Но такая особенность есть - да. В каждом деле есть свои нюансы: - сваха живет во Франции, так сказала, что арабов так много, что кажется уже и французов нет, и слышит только арабскую речь. А в ресторанах - только Оканье и Аканье россиян, которые - наверное - по населению во Франции вторые после арабов. - сын вчера сказал, что в Сан Франциско китайцев/азиатов больше, чем американцев. - в ночь на понедельник встретил делегацию из Германии - они еще здесь - сказали, что в Германии в магазинах целые очереди из китайцев - и гребут мешками брендовые тряпки. Во всем есть свои приколы... Так что самое безобидное - это 5 раз в день - голос муэдзина. Все, уже надеваю горнолыжную снарягу - еду кататься на лыжах... У нас 12-00 дня. Самое время!
Так і в Україні можна жити, якщо не звертати уваги та звикнути до різних речей (які експатам та туристам незвичні). В чому зміст тоді кудась їхати і до чогось чужого звикати Все зводиться до халявних гранатів, дешевої рибки та чудойогуртів в яких "стоїть ложка", цвях программи - вода за трипіссят.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/