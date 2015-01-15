Додано: Сер 26 лют, 2020 11:03

change_pm написав: Для мене виділене дуже боляча тема. Квартира, в якій зараз живу, вікнами виходить на мечеть. Тому спати доводиться з берушами , щоб не прокидатись зо всіма в 4 / 5 ранку на ранкому молитву.

Ну, і потім ще, якщо вдома, 5 разів на день доводиться чути заклик до молитви. Для мене виділене дуже боляча тема. Квартира, в якій зараз живу, вікнами виходить на мечеть. Тому спати доводиться з берушами, щоб не прокидатись зо всіма в 4 / 5 ранку на ранкому молитву.Ну, і потім ще, якщо вдома, 5 разів на день доводиться чути заклик до молитви.

Такая фишка есть - пять раз в день поет муэдзин. В эти дни кажется первый раз почти 6 утра.Но привыкаешь, как к тиканью будильника - я например ВООБЩЕ не слышу.Но такая особенность есть - да.В каждом деле есть свои нюансы:- сваха живет во Франции, так сказала, что арабов так много, что кажется уже и французов нет, и слышит только арабскую речь. А в ресторанах - толькоканье иканье россиян, которые - наверное - по населению во Франции вторые после арабов.- сын вчера сказал, что в Сан Франциско китайцев/азиатов больше, чем американцев.- в ночь на понедельник встретил делегацию из Германии - они еще здесь - сказали, что в Германии в магазинах целые очереди из китайцев - и гребут мешками брендовые тряпки.Так что самое безобидное - это 5 раз в день - голос муэдзина.Все, уже надеваю горнолыжную снарягу - еду кататься на лыжах... У нас 12-00 дня. Самое время!