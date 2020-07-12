Додано: Пон 13 лип, 2020 14:13

Faceless написав: Кстати, у мусульман присутствие мужчины при медосмотре его дамы нормально, даже когда к нам приезжают, то муж, например, ходит с супругой по врачам и пока ее осматривают сидит рядом и молится. Кстати, у мусульман присутствие мужчины при медосмотре его дамы нормально, даже когда к нам приезжают, то муж, например, ходит с супругой по врачам и пока ее осматривают сидит рядом и молится.

Ребятки сидят мало что по шею в дерьме, но и еще по уши в ненависти.

Вы думает эти парни понимают?Вы думаете они вообще знают, что такое женщина? И что такое помощь другому человеку???????В 2010 году я сопровождал нашу женщину из отеля в штате Керала в Индии.Как переводчик: ибо отель выделил автомобиль и врача (!!!!).Вот в авто ехали: водитель, врач отеля, пациентка, и я. В госпиталь в соседнем городе.Я разговаривал с врачом на английском, поясняя что и как (было воспаление среднего уха).Вот все было примерно также:- циклопических размеров больница - я такого никогда не видел - три небоскреба.- офис работы с иностранцами- врач - это ваще бомба - была одета в индийское сари, а ее два помощника были в форменной медицинской одежде.- У врача была бейджик со званием типа Доктор медицины.- вот там я присутствовол почти все время - был осмотр и манипуляции с ухом (что меня удивило начали с НЕ с больного уха).Весь визит обошелся в 10 долларов: которые потом возместила страховая (были бумаги).Авто отвезло нас опять в отель.В 2016 году на пляже моря (название удалено) я обратил внимание на кашляющего иностранца. Оказался поляк - я тогда хорошо знал разговорный польский язык (сейчас забываю уже) - я расспросил что с паном, и лично доставил его к лор врачу - там уже была фолликулярная ангина.Поляка лечили - я проведывал через день. Выздоровел. Оставил мне свою визитку - зачем она мне - но мир тесен - через год, оказавшись в Варшаве, я вспомнил о визитке - оказалось пан живет почти в центре - рядом в Аллеей Яна Третьего Собеского- у меня был пара часов свободного времени до поезда на Киев (уходил кажется в 22-00) и я его даже проведал.Это я отнял у них пустую бутылку из-под йогурта, это отнял у них недоедки жаренной рыбы, это я не дал им заработать - разглагольствуя и выдавая себя за умного - на квартиру, это я отнял сухарь хлеба, это я не дал заработатьза всю жизнь - вдумайтесь - Моисей 40 лет водил людей по пустыне - и добился результата - этот "финансовый умник" за 40 (СОРОК) лет работы и жизни в Киеве не добился ничего и в этом я виноват тоже. Я еще виноват в том, что он не может заработать на депозитах - за это он меня ненавидит еще больше. Это я отнял у него процент по депозиту...Никак не может простить...Это я виноват, что не добавил в голову чуток ума.А все заметили, какая пена поднялась от моего рассказа о САМОМ важном в жизни человека - о здоровье?