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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 24 лис, 2020 20:23
Благодарю stm
за полезную ссылку о погоде - приятно что нашла такой сайт - я не знал о таком сайте - завтра днем в Анталии будет +20. А на неделю вперед +21; ну прямо Италия....
Правда, даже в Палермо
на неделю вперед +18 и все дни - дожди... Нет, не Италия.
Мелочь, а приятно...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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akurt
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Додано: Сер 25 лис, 2020 00:41
akurt написав:
Благодарю stm
за полезную ссылку о погоде - приятно что нашла такой сайт - я не знал о таком сайте - завтра днем в Анталии будет +20. А на неделю вперед +21; ну прямо Италия....
Правда, даже в Палермо
на неделю вперед +18 и все дни - дожди... Нет, не Италия.
Мелочь, а приятно...
Да, почасовая что бы Вы в 2 ночи будильник не ставили
Печально заглянула в холодильник, не йогурт там, в Италиях принято и кофе повкусней и вино повкусней и еда средиземноморская самое оно, но дорого, евро видели как вырос...
Ещё думала сфоткаться с боксерской грушей в разноцветных бинтах, ну для покрасивее, но куда мне до спортсмена на арендном велике. Заценила и форму, и осанку, и распальцовку, и как любитель фоточек скажу - с первого кадра такой снимок не выйдет, что б сразу и спортсмен, более того 12 дня, жара такая что +21 и полная экипировка: куртка, штаны, что б не обгореть )))
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stm
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Додано: Сер 25 лис, 2020 05:00
Все верно: "Богово - Богу, а кесарево - кесарю".
Мне Ваш образ жизни вообще-то нравится (хвастались): каждую субботу в 16-00 - Пельмени.
Каждое воскресенье к 21-00 - Борщ. Целую неделю уже не голодно...
Мне еще нравятся Ваши сны - давеча Вы описывали, типа любите Вы сесть с подругами в ресторане Киева с бокалом отличного белого сухого. И пробуете по четным дням "Такитос с кукурузой и креветками", а по нечетным - "Салат с креветками, фасолью и итальянскими травами"...
Отличные сны!
P.S. Кстати - то не "курточка", а Fleece jacket. А под ним - спортивная футболка Isocool, пропускающая влагу.
Не до боксёрской груши Вам. Как всегда, не знаете элементарного. Но мне очень нравится...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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akurt
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