Коллега,удивлен видеть Вас на этой ветке,но удивлен приятно.Оса тоже молодец
Акурт,опять вурдалаки и упыри бесятся? Все знают,что только ты один - Дартаньян))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 чер, 2021 11:45
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Вів 08 чер, 2021 12:01
Всі в Сальвадор!!!
El Salvador president wants Bitcoin as legal tender
yesterday
Додано: Вів 08 чер, 2021 12:09
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Вів 08 чер, 2021 12:18
juristkostya! Я Вас поздравляю - достигли рекорда флуда на ветке - 18 (восемнадцать) сообщений за сутки. Из них по теме ветки - 0 (нуль)!
До Вас 18 постов за сутки написал только форумчанин (ник удален - давно не пишет).
Круто!
Спасибо!
Додано: Вів 08 чер, 2021 12:35
Додано: Вів 08 чер, 2021 14:17
Это верно...
Кто постоянно недоедает, того эта тема больше всего и волнует...
Да уж... Человек живущий в достатке, не будет восторгаться маленьким стаканчиком
"бесплатного" турецкого чая, и краюхой "бесплатного" хлеба.
Очевидно не хило жизнь турецкая прижала...
Стесняюсь спросить, а как там с салфетками и солью на столах?
Неужели тоже бесплатно???
Додано: Вів 08 чер, 2021 14:48
Тут пожалуй отмечу,по справедливости,кем бы этот голодающий экспат ни был,но у турок заведено пить чай из таких себе "мензурок" из которых у нас водку заведено хлебать Они грамм по 80 наверное,где то так.Рюмашки.Турки из них постоянно чай хлебают и просто помешаны на нем,везде и повсюду.На рынках,да где угодно,можно увидеть снующих "чайников" разливающих торговцам в палатках,везде этот чай,естественно в каждой забегаловке он так же присутствует в этих самых рюмках. Хлеб уже всчитан в любое блюдо,если ты пришел и заказал-тебе тут же приносят корзинку хлеба..Но писать о нем как о бесплатном,все равно что писать о бесплатных вилках и ложках.Дурь!
Додано: Вів 08 чер, 2021 15:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
в заведениях общепита, вообще говоря, много чего бесплатно. Официант (как правило) суетится бесплатно. Свет горит бесплатно. Музыка играет. Зимой отопление. Туалет, опять же. Тарелки за тобой помоют бесплатно. И пол подметут, если намусорил.
Так что, бесплатный хлеб и овощи удивлять не должны.
На этом фоне, скорее, удивляет, почему основное блюдо до сих пор за деньги. Явный же анахронизм.
Зараз переглядають цей форум: flyman, juristkostya, vitaliian і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|