Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вы увлекаетесь.


Баранина звичайнісінька прорашиська сволота. Доречі принципово ігноруюча українську мову, проживши всі свої 52 роки в Україні. Не ставали б ви поряд з такою наволоччю.
Щодо питань голодоморів , зараз в Україні відкриті всі архіви. Було б бажання цікавитись питанням.
Але я памʼятаю, що у вас це «самі українці себе загеноцидили, бо це ж не з Москви проводили продрозверстку». (Хоча я впевнений, ви бачите що розпорядження хоч і виконувались на місцях (моде і українцями) але йшли вони з самого верху по всій вертикалі влади дублюючись )
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Да и при Миколках и Сашках то саранча, то засуха, то мыши полурожая сжирали...

При миколке уже был лозунг "не доедим, но продадим"


Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:36

  ЛАД написав:Shaman

фальцетом ЛАД. й кулачком потрясти :lol:
