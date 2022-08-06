Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У вересні продажі нових квартир на семи найбільших ринках Польщі досягли 4400 одиниць, що на 26% більше порівняно з серпнем і є найвищим результатом за 22 місяці. Забудовники продали на 1200 квартир більше, ніж виставили на продаж, згідно з аналізом Otodom.
Gastarbaiter написав:Польська нерухомість продовжує "летіти у прірву"
У вересні продажі нових квартир на семи найбільших ринках Польщі досягли 4400 одиниць, що на 26% більше порівняно з серпнем і є найвищим результатом за 22 місяці. Забудовники продали на 1200 квартир більше, ніж виставили на продаж, згідно з аналізом Otodom.
Порівнюєте вересень з серпнем, коли всі на курортах? Аналітика рівня бог! І чого найвищий результат за 22 місяці? Чого не за 24? Чи 12? ЖК куди я ходив і де був дисконт з 20 до 18 тис, зараз вони виставили на продаж готову нову чергу по 16,5 тис., дорожай. Паркомісце на 20 тис дешевше, дорожай. Але думаю з нижчими цінами дійсно буде продаватись трошки швидше.
Бетон написав:Взагалі то я і продаю через те, що колишня шантажує і спекулює спільною власністю, хоча я їй все віддав. Все і навіть більше в Україні. Я віддав все, що вона хотіла. Але час йде, все забувається
"жизнь сложная штука" и то что тебе кажется очевидным и непоколебимым до 30ти после 40ка уже выглядит совершенно по другому а вопросы собственности как раз отличный повод... кстати в Украине в принципе можно объект 50/50 физически разделить на два если есть определенные условия, как с этим в РП?
Бетон написав:Взагалі то я і продаю через те, що колишня шантажує і спекулює спільною власністю, хоча я їй все віддав. Все і навіть більше в Україні. Я віддав все, що вона хотіла. Але час йде, все забувається
"жизнь сложная штука" и то что тебе кажется очевидным и непоколебимым до 30ти после 40ка уже выглядит совершенно по другому а вопросы собственности как раз отличный повод... кстати в Украине в принципе можно объект 50/50 физически разделить на два если есть определенные условия, как с этим в РП?
Все можливо. Але після розлучення бажано ще судовим рішенням оформлювати поділ майна і тоді усні домовленості нікому більше не муляють.
BIGor написав:Порівнюєте вересень з серпнем, коли всі на курортах? Аналітика рівня бог! І чого найвищий результат за 22 місяці? Чого не за 24? Чи 12? ЖК куди я ходив і де був дисконт з 20 до 18 тис, зараз вони виставили на продаж готову нову чергу по 16,5 тис., дорожай. Паркомісце на 20 тис дешевше, дорожай. Але думаю з нижчими цінами дійсно буде продаватись трошки швидше.
У третьому кварталі 2025 року забудовники вивели на продаж 10 100 квартир. Це найнижчий показник нової квартальної пропозиції за два роки. Після слабших перших двох місяців кварталу, липня та серпня, коли загалом на семи найбільших ринках Польщі (Катовіце, Краків, Лодзь, Познань, Труймясто, Варшава, Вроцлав) було здано загалом 6 900 одиниць, вересень приніс помірну активність з боку забудовників. В результаті, реалізувався сценарій, за якого обсяг нової пропозиції не перевищив суттєво позначку в 10 000 одиниць. «Це являє собою зниження на 6% у порівнянні з попереднім кварталом та на 12% у річному обчисленні», – йдеться у прес-релізі.
Однак ситуація з попитом зовсім інша. Продажі у третьому кварталі перевищили 11 000 квартир, що позитивно здивувало аналітиків. Для порівняння, за той самий період 2024 року було продано 8 100 одиниць житла, а у другому кварталі 2025 року – 8 600. Це являє собою збільшення на 39% у річному обчисленні та на 30% у порівнянні з попереднім кварталом, що підтверджує, що покупці залишаються активними та реагують на покращені умови фінансування.
Однак офіційний консенсус передбачає, що Рада з монетарної політики залишить процентні ставки незмінними на своєму жовтневому засіданні. Ми очікуємо, що після розгляду результатів листопадового прогнозу Рада з монетарної політики знову знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів. Ми вважаємо, що подальше зниження процентних ставок відбудеться у березні та травні 2026 року (на 25 базисних пунктів кожне), що завершить цикл пом'якшення монетарної політики з базовою ставкою на рівні 4,00%.
Власне, про це я й писав на початку 2024. Ставки йтимуть униз, нового будівництва у найближчі рік-два буде менше, номінальні доходи так чи інакше зростатимуть хай навіть на 5% у рік. Те, що зараз віддають за 16, за 2-3 роки буде по 20. Ну і ціни реальних угод щось зниження не демонструють у порівнянні з закінченням ери 2% кредитів. Тому не розумію зиску від сидіння у засідці з каклєтою.