Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:19

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Польська нерухомість продовжує "летіти у прірву" :mrgreen:
У вересні продажі нових квартир на семи найбільших ринках Польщі досягли 4400 одиниць, що на 26% більше порівняно з серпнем і є найвищим результатом за 22 місяці. Забудовники продали на 1200 квартир більше, ніж виставили на продаж, згідно з аналізом Otodom.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 26.02.18
Подякував: 705 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:53

  Бетон написав:В Польщі щось і куплю.

В Польщі буде війна.
В Будапешті Інтергалбуд пару об'єктів будує.
2500-5000 у.е за метр
UA
 
Повідомлень: 9730
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 19:27

  Gastarbaiter написав:Польська нерухомість продовжує "летіти у прірву" :mrgreen:
У вересні продажі нових квартир на семи найбільших ринках Польщі досягли 4400 одиниць, що на 26% більше порівняно з серпнем і є найвищим результатом за 22 місяці. Забудовники продали на 1200 квартир більше, ніж виставили на продаж, згідно з аналізом Otodom.

Порівнюєте вересень з серпнем, коли всі на курортах? :mrgreen: Аналітика рівня бог! І чого найвищий результат за 22 місяці? Чого не за 24? Чи 12?
ЖК куди я ходив і де був дисконт з 20 до 18 тис, зараз вони виставили на продаж готову нову чергу по 16,5 тис., дорожай. Паркомісце на 20 тис дешевше, дорожай. Але думаю з нижчими цінами дійсно буде продаватись трошки швидше.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10202
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1477 раз.
Подякували: 1881 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 19:46

  UA написав:
  Бетон написав:В Польщі щось і куплю.

В Польщі буде війна.
В Будапешті Інтергалбуд пару об'єктів будує.
2500-5000 у.е за метр

війна не війна, а напруга та тролінг дронами забезпені
як і Хорватії, коли в Сербії,Болгарії та Чорногорії москва встановить м'яку силу
щоб 2 рази не бігати треба на синій банан та західніше
Зображення

The Blue Banana: Europe’s most densely populated corridor with around 111 million people
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4404
З нами з: 13.06.20
Подякував: 410 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 19:54

  fox767676 написав:
  UA написав:В Польщі буде війна.
В Будапешті Інтергалбуд пару об'єктів будує.
2500-5000 у.е за метр

війна не війна, а напруга та тролінг дронами забезпені
як і Хорватії, коли в Сербії,Болгарії та Чорногорії москва встановить м'яку силу
щоб 2 рази не бігати треба на синій банан та західніше
Зображення

В Хорватії вже приймаються безпрецедентні міри по підвищенню обороноздатності.
Найвеличніший Шашличник в світі один.
UA
 
Повідомлень: 9730
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 19:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  UA написав:В Хорватії вже приймаються безпрецедентні міри по підвищенню обороноздатності.
Найвеличніший Шашличник в світі один.


Якщо за сербами буде москва та Пекін, про спокійне життя можна забути
Серпська країна та таке інше
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4404
З нами з: 13.06.20
Подякував: 410 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 20:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Бетон написав:Взагалі то я і продаю через те, що колишня шантажує і спекулює спільною власністю, хоча я їй все віддав. Все і навіть більше в Україні. Я віддав все, що вона хотіла. Але час йде, все забувається

"жизнь сложная штука" и то что тебе кажется очевидным и непоколебимым до 30ти после 40ка уже выглядит совершенно по другому
а вопросы собственности как раз отличный повод...
кстати в Украине в принципе можно объект 50/50 физически разделить на два если есть определенные условия, как с этим в РП?
Прохожий
 
Повідомлень: 14152
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:03

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Взагалі то я і продаю через те, що колишня шантажує і спекулює спільною власністю, хоча я їй все віддав. Все і навіть більше в Україні. Я віддав все, що вона хотіла. Але час йде, все забувається

"жизнь сложная штука" и то что тебе кажется очевидным и непоколебимым до 30ти после 40ка уже выглядит совершенно по другому
а вопросы собственности как раз отличный повод...
кстати в Украине в принципе можно объект 50/50 физически разделить на два если есть определенные условия, как с этим в РП?

Все можливо. Але після розлучення бажано ще судовим рішенням оформлювати поділ майна і тоді усні домовленості нікому більше не муляють.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6006
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 07:50

  UA написав:
  Бетон написав:В Польщі щось і куплю.

В Польщі буде війна.
В Будапешті Інтергалбуд пару об'єктів будує.
2500-5000 у.е за метр

При всій повазі - ні. Ніколи
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5543
З нами з: 17.12.22
Подякував: 196 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 12:03

  BIGor написав:Порівнюєте вересень з серпнем, коли всі на курортах? :mrgreen: Аналітика рівня бог! І чого найвищий результат за 22 місяці? Чого не за 24? Чи 12?
ЖК куди я ходив і де був дисконт з 20 до 18 тис, зараз вони виставили на продаж готову нову чергу по 16,5 тис., дорожай. Паркомісце на 20 тис дешевше, дорожай. Але думаю з нижчими цінами дійсно буде продаватись трошки швидше.


У третьому кварталі 2025 року забудовники вивели на продаж 10 100 квартир. Це найнижчий показник нової квартальної пропозиції за два роки. Після слабших перших двох місяців кварталу, липня та серпня, коли загалом на семи найбільших ринках Польщі (Катовіце, Краків, Лодзь, Познань, Труймясто, Варшава, Вроцлав) було здано загалом 6 900 одиниць, вересень приніс помірну активність з боку забудовників. В результаті, реалізувався сценарій, за якого обсяг нової пропозиції не перевищив суттєво позначку в 10 000 одиниць. «Це являє собою зниження на 6% у порівнянні з попереднім кварталом та на 12% у річному обчисленні», – йдеться у прес-релізі.

Однак ситуація з попитом зовсім інша. Продажі у третьому кварталі перевищили 11 000 квартир, що позитивно здивувало аналітиків. Для порівняння, за той самий період 2024 року було продано 8 100 одиниць житла, а у другому кварталі 2025 року – 8 600. Це являє собою збільшення на 39% у річному обчисленні та на 30% у порівнянні з попереднім кварталом, що підтверджує, що покупці залишаються активними та реагують на покращені умови фінансування.


Однак офіційний консенсус передбачає, що Рада з монетарної політики залишить процентні ставки незмінними на своєму жовтневому засіданні. Ми очікуємо, що після розгляду результатів листопадового прогнозу Рада з монетарної політики знову знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів. Ми вважаємо, що подальше зниження процентних ставок відбудеться у березні та травні 2026 року (на 25 базисних пунктів кожне), що завершить цикл пом'якшення монетарної політики з базовою ставкою на рівні 4,00%.


Власне, про це я й писав на початку 2024. Ставки йтимуть униз, нового будівництва у найближчі рік-два буде менше, номінальні доходи так чи інакше зростатимуть хай навіть на 5% у рік. Те, що зараз віддають за 16, за 2-3 роки буде по 20.
Ну і ціни реальних угод щось зниження не демонструють у порівнянні з закінченням ери 2% кредитів. Тому не розумію зиску від сидіння у засідці з каклєтою.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 26.02.18
Подякував: 705 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
 
