Додано: Сер 09 чер, 2021 10:29

В Турцию НЕ приглашают - в Турции НИКОГДА не были.

Супермаркет закрыли - открыли отель!

Вчера и сегодня аншлаг на ветке - приятно - специалисты по зарубежной недвижимости в очередь аж становятся - например,очень активный специалист в зарубежной недвижимости.Я его понимаю: он сам никогда ничего себе за границей не купил и не купит. Се ля Ви.Но он из тех, кто с Нового года гоняет черные тучи и ищет черную кошку в черной комнате (я пару раз предлагал ему не искать черную кошку в черной комнате - но не понимает): именно на этой ветке он - и не только - размещали информацию о том, что в Турции весной были выставлены на продажу 200 отелей и типа Турции - как государству - по этой причине - полный абзац, антракт и Аллес капут.Парни не понимают что такое "движение капитала" и что такое "диверсификация". Это бывает: на словах одно, на деле у парней - печалька...Так вот, из количества выставленных на продажу отелей они делали вывод сразу после Нового года, и этот вывод без конца повторяли именно на этой ветке - а не туристической ветке форума - что Турции наступает полный абзац, каюк, даст ист антракт и потому лично они как сидели в (удалено) по шею - так и будут сидеть.В это - которое удалено - они приглашают с собой и форумчан.Реальность, конечно, совсем другая: например, аэропорт Анталии занял второе место в Европе по итогам первого квартала 2021 по количеству принятых рейсов с туристами, а самое главное - более всего с Украины - по 25-28 рейсов в сутки.А теперь про отели и диверсификацию - научу финансистов(эта фраза особо нравится flyman'у - и хоть я его посты не читаю - из пяти постов - только один содержит что-то трезвое - но он тоже вроде как начал думать головом).Поворачиваю с одной из главных магистралей - по три полосы в каждом направлении - и все все все перекрестки содержат на перекрестках подземные сквозные туннели с двумя полосами - на одну из следующих главных улиц Анталии с мягким нежным названием "Гюллюк" - её знают все туристы - там множество отличных магазинов и кафешек, есть несколько пунктов обмена валют.О! А это что: вместо многоэтажного супермаркета Waikiki - новый отель (на схеме - номер 2)!А у вас в городе, правда же, - наоборот: детский парк вырубили и вырос супермаркет с зарубежными тряпками по интересным ценам...Смотрю - глазам не верю.Оппа! А что это справа на углу рядом - еще один отель в стадии завершения работ... (на схеме - номер 1). Оппа!Говорю приятелю-турку: это что, вместо многоэтажного супермаркета - отель?Он говорит: так вот и третий новенький открылся - тоже выкупили здание и полностью переделали - инвестиции! - пять звезд! (на схеме 3).Специально проверил критерий хВахівців о направлении вложения ваших денег: не продается ни один отель из 3-х (трех) и нет никакого движняка в Никополе.Парни: покупаете себе ижд билет - и в Никополь! Чел дело гАвАрИт!