Правила покупки золота

Додано: Нед 08 кві, 2018 19:58

mann написав: Есть понимание,что в долгосрочной перспективе деньги надо хранить в золоте. Есть понимание,что в долгосрочной перспективе деньги надо хранить в золоте.

Далеко не факт, для начала. Было бы наивно думать, что золото, цены на него, правила обращения, спрос и т.д. не подвергаются таким же манипуляциям, как и остальные валютные ценности, в первую очередь доллар. Если вы прочитали форум, массу материалов, посмотрели кучу фильмов про "теории заговора", международных банкиров и т.д. и т.п., то тем более, должны задуматься. Если нет, то посмотрите на график золота, готовы ли вы сидеть "под водой" три, пять, десять, пятьдесят лет. Сможете ли вы продать золото в случае катаклизмов (кому? почем? как быстро? как безопасно?). Даже если вы правы во всем, не факт, что цивилизация пойдет с вами в ногу. Посмотрите на биткоин.Я тоже хотел посидеть в золоте, но все далеко не так бесспорно, как кажется на первый взгляд. В любом случае, отложите решение о покупке минимум на месяц.