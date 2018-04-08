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Порядок провоза банковского
золота через границу

Порядок провоза банковского золота через границу
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:30

Порядок провоза банковского золота через границу

Знаю, что нужно письменно декларировать наличие банковского золота при ввозе в Украину. Может кто-то обьяснить, предполагаются ли какие-то пошлины? И есть ли разница провозишь слитки или инвестиционные монеты?
lensky
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2019 16:57

А вот и европейские стандарты пришли в Украину в 2019 году.

Новое в Законе Украины с 07.02.2019.
Теперь при ввозе/вывозе банковских металлов в/из Украины - если стоимость банковского металла меньше 10000 евро, то ничего письменно декларировать на таможне не надо.

Постанова НБУ Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей 02.01.2019 № 3.
5. Фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.

С 07.02.2019 г. вводится в действий новый Закон Украины "О валюте и валютных операциях" от 21.06.2018 г. № 2473-VIII.

В связи с принятием упомянутого закона, принято Постановление НБУ "Об утверждении Положения о трансграничном перемещении валютных ценностей" от 02.01.2019 г. № 3. Это постановление определяет порядок ввоза, пересылки на территорию Украины, вывоз, пересылку с таможенной территории Украины или транзит через территорию Украины физлицами, юрлицами и банками валюты и банковских металлов.

Физлицо может ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро без письменного декларирования таможенному органу. Если же сумма наличной валюты и банковских металлов равна или превышает 10 000 евро, то необходимо письменное декларирование. 8)
Victor8
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1
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:39

Переработка золотоносной руды с последующим вывозом

Добрый день! Господа, столкнулся с огромной проблемой касательно производства золота на территории Украины, с последующим вывозом за рубеж. Суть вопроса... Есть возможность ввозить золотоносную руду и перерабатывать на территории Украины. Собственники руды, соответственно и золота в ней, находятся заграницей. Золото хотят получать там, мне платить за переработку. Не могу найти и слова о законодательной стороне вопроса о вывозе золота произведенного по давальческой схеме + отсутствует информация, кто является регулятором на государственном уровне данной темы. Сложность вопроса, скорее всего заключается в отсутствии добычи золота на территории Украины с 2006г. Если кто-то
владеет инфой, буду признателен.
P.S.
Выходил на нацбанк, там сообщили, что драгметаллами занимается Національна скарбниця при Нацбанку України. В Скарбниці сообщили, что занимаются скупкой афинажного золота, лома и банковских слитков. По производителям инфы не имеют в связи с их отсутствием. Замкнутый круг...
belim
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 18:52

belim
Можно уточнить, удалось решить этот вопрос?
dmitriy_shinkarenko
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