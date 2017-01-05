Правила покупки золота

jabba написав:art_kushnir_mcc Ну ниже справедливой цены (дето между 700 и 900) вряд ли упадет. И справедливая цена каждій год на пару % повышается. Если не случиться масштабного биржевого краха то не факт что оно вообще будет падать - если пережило за последние годы столько повышений учетной ставки ФРС и не падает. Правда особого роста в перспективе нескольких лет тоже ждать особо не стоит. Завязли в коридоре около 1220-1370 где скорее и пробудем еще не один год.
Согласен с вами. Поддерживаю. У есть меня неуверенное ожидание роста, так как золото рано ли поздно растет на протяжении всей истории человечества. Написал новичку "нейтрально" на всякий случай- что бы не грузить свое видение темы , пусть свое решение сам формирует.