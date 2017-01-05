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Правила покупки золота

Правила покупки золота
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 19:39

  jabba написав:art_kushnir_mcc Ну ниже справедливой цены (дето между 700 и 900) вряд ли упадет. И справедливая цена каждій год на пару % повышается. Если не случиться масштабного биржевого краха то не факт что оно вообще будет падать - если пережило за последние годы столько повышений учетной ставки ФРС и не падает. Правда особого роста в перспективе нескольких лет тоже ждать особо не стоит. Завязли в коридоре около 1220-1370 где скорее и пробудем еще не один год.


Согласен с вами. Поддерживаю. У есть меня неуверенное ожидание роста, так как золото рано ли поздно растет на протяжении всей истории человечества. Написал новичку "нейтрально" на всякий случай- что бы не грузить свое видение темы , пусть свое решение сам формирует.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 19:45

  art_kushnir_mcc написав:
  kalinavalera1 написав:mann
Не стоит сравнивать золото с биткоинами, это совсем разные вещи. Биткоин - это то, чего практически нет в материальном мире. А золото всегда пригодится ювелирам. То есть биткоин может обесцениться в 0, а золото нет.


Безусловно. Только до какой цены оно обесценится? Может, до уровня серебра. Не думаю, что кому-то интересно такое вложение средств.


Вы так пишете, будто на свете есть что-то гарантированное на 100% , тем более вложение денег для хранения. Предложите более надежное средство. из всех видов вложений средств - золото самое надежное. Гарантий вам никто не даст на 100%. Но раз последние 4 000 лет золото только дорожало ( на долгосрок) нужно быть слишком невезучим, что бы за 4 000 лет нарваться на такую засаду :mrgreen: что бы оно обвалилось. Кончено риск есть всегда и во всем. Я из тех, кто стремится риски минимизировать.
Что бы оптимально перестраховаться существует диверсификация рисков. То что называют "класть яйца в разные корзины".
Обычно то, что на долгосрок - хранят в золоте, на краткосрок в валюте, есть варианты другие - недвига, и более экзотические - антиквариат, произведения искусства. Но все имеет свои риски и проблемы.
kalinavalera1
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