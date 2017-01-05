Правила покупки золота

Додано: Пон 09 кві, 2018 19:45

art_kushnir_mcc написав: kalinavalera1 написав: mann

Не стоит сравнивать золото с биткоинами, это совсем разные вещи. Биткоин - это то, чего практически нет в материальном мире. А золото всегда пригодится ювелирам. То есть биткоин может обесцениться в 0, а золото нет.

Не стоит сравнивать золото с биткоинами, это совсем разные вещи. Биткоин - это то, чего практически нет в материальном мире. А золото всегда пригодится ювелирам. То есть биткоин может обесцениться в 0, а золото нет.



Безусловно. Только до какой цены оно обесценится? Может, до уровня серебра. Не думаю, что кому-то интересно такое вложение средств. Безусловно. Только до какой цены оно обесценится? Может, до уровня серебра. Не думаю, что кому-то интересно такое вложение средств.

Вы так пишете, будто на свете есть что-то гарантированное на 100% , тем более вложение денег для хранения. Предложите более надежное средство. из всех видов вложений средств - золото самое надежное. Гарантий вам никто не даст на 100%. Но раз последние 4 000 лет золото только дорожало ( на долгосрок) нужно быть слишком невезучим, что бы за 4 000 лет нарваться на такую засадучто бы оно обвалилось. Кончено риск есть всегда и во всем. Я из тех, кто стремится риски минимизировать.Что бы оптимально перестраховаться существует диверсификация рисков. То что называют "класть яйца в разные корзины".Обычно то, что на долгосрок - хранят в золоте, на краткосрок в валюте, есть варианты другие - недвига, и более экзотические - антиквариат, произведения искусства. Но все имеет свои риски и проблемы.