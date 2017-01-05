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Правила покупки золота
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 09 кві, 2018 19:39
jabba написав:art_kushnir_mcc
Ну ниже справедливой цены (дето между 700 и 900) вряд ли упадет. И справедливая цена каждій год на пару % повышается. Если не случиться масштабного биржевого краха то не факт что оно вообще будет падать - если пережило за последние годы столько повышений учетной ставки ФРС и не падает. Правда особого роста в перспективе нескольких лет тоже ждать особо не стоит. Завязли в коридоре около 1220-1370 где скорее и пробудем еще не один год.
Согласен с вами. Поддерживаю. У есть меня неуверенное ожидание роста, так как золото рано ли поздно растет на протяжении всей истории человечества. Написал новичку "нейтрально" на всякий случай- что бы не грузить свое видение темы , пусть свое решение сам формирует.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 19:45
art_kushnir_mcc написав: kalinavalera1 написав:mann
Не стоит сравнивать золото с биткоинами, это совсем разные вещи. Биткоин - это то, чего практически нет в материальном мире. А золото всегда пригодится ювелирам. То есть биткоин может обесцениться в 0, а золото нет.
Безусловно. Только до какой цены оно обесценится? Может, до уровня серебра. Не думаю, что кому-то интересно такое вложение средств.
Вы так пишете, будто на свете есть что-то гарантированное на 100% , тем более вложение денег для хранения. Предложите более надежное средство. из всех видов вложений средств - золото самое надежное. Гарантий вам никто не даст на 100%. Но раз последние 4 000 лет золото только дорожало ( на долгосрок) нужно быть слишком невезучим, что бы за 4 000 лет нарваться на такую засаду
что бы оно обвалилось. Кончено риск есть всегда и во всем. Я из тех, кто стремится риски минимизировать.
Что бы оптимально перестраховаться существует диверсификация рисков. То что называют "класть яйца в разные корзины".
Обычно то, что на долгосрок - хранят в золоте, на краткосрок в валюте, есть варианты другие - недвига, и более экзотические - антиквариат, произведения искусства. Но все имеет свои риски и проблемы.
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kalinavalera1
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Додано: Пон 09 кві, 2018 22:08
kalinavalera1 написав:
А если на 5 и более лет - то со временем ваш банк может уйти в небытие, как многие иные.
Спасибо Вам. Хоть и "нейтрально",но доступно объясняете.
И что в таком случае делать,если банк ушел в небытие?Куда золото девать?
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mann
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Додано: Вів 10 кві, 2018 19:15
mann В другой банк или на черный рынок. Даже если банк останется то не факт что там будет самая высокая покупка.
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jabba
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Додано: Вів 10 кві, 2018 21:06
jabba написав:
В другой банк или на черный рынок
в другой банк в ЛЮБОЙ стране?
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mann
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Додано: Сер 11 кві, 2018 07:16
kalinavalera1 Да это не я так пишу, это на форуме пишут, что стоит только купить золото, как застрахуешься от всего на свете на все века. А потом оказывается, что есть масса нюансов. По поводу диверсификации абсолютно согласен, нужно формировать индивидуальный портфель исходя из количества денег и рисков/доходности.
Тут даже не о чем говорить, по большому счету, что в этой что в соседней темах.
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art_kushnir_mcc
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Додано: Сер 11 кві, 2018 07:22
mann Почитайте форум и профильные ресурсы два-три дня и все станет понятно. Информации не так много. По вашему вопросу - есть крупнейшие аффинажные компании, слитки которых можно продать по всему миру. Сомневаюсь, что вам удастся продать слитки, не потеряв на спреде. Этот спред и есть маржа торговцев золотом, с нее они и живут. В этом смысле слитки золота не более, чем обыкновенный товар. Как и бриллианты, хотя у последних маржа достигает сотен процентов.
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art_kushnir_mcc
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