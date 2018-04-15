Правила покупки золота

Додано: Чет 17 вер, 2020 15:45

hxbbgaf Я когда-то пробовал ответить себе на этот вопрос и не нашел ответа. Насколько я понимаю, на нашем рынке (а может и в мире) это игра в горячую картошку. Совершенно неважно, вольфрам там или нет, если вы сегодня купили, а завтра продали. Пока все верят в золото и в его подлинность, оно имеет большую цену. Никто в банках ничего на подлинность не проверяет, поэтому там так любят неповрежденные упаковки. Нет никакой гарантии, что вы не купите подделку.

Единственные мысли были насчет гранул, любую из которых легко проверить (разрезать, сплюснуть), но ими никто не оперирует. Хотя для целей расчетов между физлицами они как раз удобнее, чем слитки, можно отсыпать любой объем.