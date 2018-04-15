Правила покупки золота

Додано: Чет 01 лип, 2021 14:10

adic3x написав: Здравствуйте.



Хочу купить слиток. Интересуют технические нюансы. Один банк предлагает на вид новенькие Argor-Heraeus (фото упаковки просто из инета https://imgur.com/LOQMOc3 ), другой банк предлагает на выбор слитки разных аффинажей, но в том числе и Argor-Heraeus в старых дизайнах (тоже фото из инета https://imgur.com/7z1owGz ). Кассир из первого банка сказала, что у них был случай выкупа именно таких слитков (старый дизайн), причем один из экспертов даже не выкрывал упаковку. Впрочем, это могут быть уже выкупленные у кого-то из предыдущих владельцев.



Разница в цене значительная, примерно 6%. Подскажите, как я могу проверить, не вскрывались ли те слитки, какая там есть защита, какие вообще могут быть нюансы, на что обратить внимание? Спасибо.



Переплачивать 6% за кусок пластика и картона лично я бы не стал, потому чтопроизводители уже всё чаще меняют вид и дизайн упаковки.То что сегодня новое, через несколько лет уже будет старым и убогим.Всё идет к тому, что при обратном выкупе банки будут все упаковки вскрывать.И это правильно. Так можно проверить слиток детектором-анализатором, что более надежно.Литые слитки, которые свыше 100гр., производители изготавливают вообще без всяких упаковок.Но если сильно хочется новьё, на котором даже муха не сидела, то определитьцелостность упаковки вы сможете только визуально.Для этого нужны хорошая лупа и острый глаз. Никаких пломб и прочей защиты на нынешних упаковках пока нет. Есть только номер слитка и название(логотип) производителя, которые дублируются на самом слитке.P.S.В западных конторах разница межу слитками в упаковке(NEW),и без упаковки((Pre Owned), в среднем составляет около 10-15 долларов на унции.Но никак не 100, как в украинских...