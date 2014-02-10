Какой путь ждет Украину прогресс или регресс 5-10 лет ?

Додано: Нед 08 кві, 2018 13:58

Есть две кардинально противоположные мысли аналитиГов:1) Нас ждет прогресс прорыв семимильными шагами новое экономическое чудо мы догоним и перегоним Польшу станем новым Сингапуром и т.п.Если расшифровать: заграница нам поможет, мы станем колонией США под внешним управлением США как Сингапур и США наведут у нас порядок, зарплаты будут расти трудовая миграция уменьшаться инвестиции потекут ручьем, США нам поставят нормальных смотрителей на местах новую власть и т.п и т.д. бла бал балВ пользу этой теории говорит строительный бум как жилья так и торгово развлекательных центров. Банально зачем власть имущим = имущим деньги вкладывать их в то что не будет востребовано ? Ведь кто-от же должен покупать новые квадратные метры и оставлять деньги в ТРЦ ? Или это просто заморозка и отмывание денег на долгосрочну перспективу ? Ибо просто некуда больше инвестировать ... и это единственный способ сохранить капитал ? Или все-таки надежда не европейское членство ? Но Европа понемногу катиться по наклонной да медленно да не супер но все-таки blogs.pravda.com.ua/authors/ribchinski/56d7b7bd27190/ .Еще в 2013 году Европейцев морально готовили к наплыву миграновБезумная свадьба / Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? (2014)Главные герои фильма, мсье Верней и его жена — добропорядочная буржуазная французская супружеская пара, родители четырех красавиц-дочерей. Как известно, основная проблема всех подобных семей — выдать дочек замуж, чтобы не засиделись в девках. У семейства Верней такой проблемы нет. Три дочери уже нашли свое счастье, вот только мужья, по мнению родителей, подкачали: один — китаец, другой — араб, третий — еврей… Пришло время, и четвертая дочь сообщает радостную весть: она тоже выходит замуж! И ее жених… чернокожий.зачем ? Значит уже в 2013 планировался замесе на Востоке в частности в Сирии и планировался наплыв эмигрантов для ослабления Европы Великобритания Польша еще как то пытаются бороться . Но кто заказчик этого беспредела и кому это выгодно разбавить Европу «беженцами» и ослабить ее ? Ведь грубо говоря Европа должна входить в Золотой миллиард. В связи с этим выше указанным Украине глупо полагаться на Европу.2) Второй сценарий пессимистический с под вариантамиа) Украинцы постепенно становятся чернорабочими в Европе и в Украине на потогонных фабриках которые «перезжают» из поднебесной в Украину ибо логистически ближе к Европе. Население понемногу вымирает ,Украина становиться членом ЕС и все теперешние новостройки понемногу скупают и заселяют европейцы ибо жить в Украине дешево, кое где экология неплоха, недвижимость не дорога, жизнь недорога и есть кого тр... ( использовать) за копейки ( как просто на работах так и секс туризм) .б) еще подвариант прочитан между строк в провласной проукраиской позиции некоторых « Украинская армия настолько окрепла что в силах самостоятельно противостоять уже даже прямому вторжению РФ … а значит надо зачищать\освобождать Донбасс силовым путем — заграница нам поможет оружием и инструкторами « . Из этого следует быстротечная или вялая, но полноценная война со всеми вытекающими, а дальше опять либо позитивный сценарий либо негативный вариант а) .Я склоняюсь к тому что украинцы будут пахать на новопостроенных европейцами заводах\фабриках как колониальные рабы и более успешные европейцы заселят хорошие элитные новостройки . Рабам оставят хлеб и зрелища Трц .