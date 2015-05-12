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Какой путь ждет Украину прогресс или регресс 5-10 лет ?
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Додано: Нед 08 кві, 2018 14:58
Есть две кардинально противоположные мысли аналитиГов:
1) Нас ждет прогресс прорыв семимильными шагами новое экономическое чудо мы догоним и перегоним Польшу станем новым Сингапуром и т.п.
Если расшифровать: заграница нам поможет, мы станем колонией США под внешним управлением США как Сингапур и США наведут у нас порядок, зарплаты будут расти трудовая миграция уменьшаться инвестиции потекут ручьем, США нам поставят нормальных смотрителей на местах новую власть и т.п и т.д. бла бал бал
В пользу этой теории говорит строительный бум как жилья так и торгово развлекательных центров. Банально зачем власть имущим = имущим деньги вкладывать их в то что не будет востребовано ? Ведь кто-от же должен покупать новые квадратные метры и оставлять деньги в ТРЦ ? Или это просто заморозка и отмывание денег на долгосрочну перспективу ? Ибо просто некуда больше инвестировать ... и это единственный способ сохранить капитал ? Или все-таки надежда не европейское членство ? Но Европа понемногу катиться по наклонной да медленно да не супер но все-таки blogs.pravda.com.ua/authors/ribchinski/56d7b7bd27190/ .
Еще в 2013 году Европейцев морально готовили к наплыву мигранов
Безумная свадьба / Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? (2014)
Главные герои фильма, мсье Верней и его жена — добропорядочная буржуазная французская супружеская пара, родители четырех красавиц-дочерей. Как известно, основная проблема всех подобных семей — выдать дочек замуж, чтобы не засиделись в девках. У семейства Верней такой проблемы нет. Три дочери уже нашли свое счастье, вот только мужья, по мнению родителей, подкачали: один — китаец, другой — араб, третий — еврей… Пришло время, и четвертая дочь сообщает радостную весть: она тоже выходит замуж! И ее жених… чернокожий.
зачем ? Значит уже в 2013 планировался замесе на Востоке в частности в Сирии и планировался наплыв эмигрантов для ослабления Европы Великобритания Польша еще как то пытаются бороться . Но кто заказчик этого беспредела и кому это выгодно разбавить Европу «беженцами» и ослабить ее ? Ведь грубо говоря Европа должна входить в Золотой миллиард. В связи с этим выше указанным Украине глупо полагаться на Европу.
2) Второй сценарий пессимистический с под вариантами
а) Украинцы постепенно становятся чернорабочими в Европе и в Украине на потогонных фабриках которые «перезжают» из поднебесной в Украину ибо логистически ближе к Европе. Население понемногу вымирает ,Украина становиться членом ЕС и все теперешние новостройки понемногу скупают и заселяют европейцы ибо жить в Украине дешево, кое где экология неплоха, недвижимость не дорога, жизнь недорога и есть кого тр... ( использовать) за копейки ( как просто на работах так и секс туризм
) .
б) еще подвариант прочитан между строк в провласной проукраиской позиции некоторых « Украинская армия настолько окрепла что в силах самостоятельно противостоять уже даже прямому вторжению РФ … а значит надо зачищать\освобождать Донбасс силовым путем — заграница нам поможет оружием и инструкторами « . Из этого следует быстротечная или вялая, но полноценная война со всеми вытекающими, а дальше опять либо позитивный сценарий либо негативный вариант а) .
Я склоняюсь к тому что украинцы будут пахать на новопостроенных европейцами заводах\фабриках как колониальные рабы и более успешные европейцы заселят хорошие элитные новостройки . Рабам оставят хлеб и зрелища Трц .
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yama
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:13
Бурик З.М. ~ Зоряна Бурик:
Якось і позитивний сценарій звучить не надто позитивно). Чомусь здається, що скоріше на нас й далі чекає стабільність, бо зміни в хорошому напрямку затьмарюються всіма актуальними проблемами. Та все ж, звісно, потрібно бути реалістами. Але, можливо, сила думки таки спрацьовує, і потрібно налаштовувати себе на хороший лад, якщо не спробуємо – не дізнаємось, чи це щось дасть.
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Zoryana_Buryk
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Додано: Вів 08 тра, 2018 12:31
yama написав:
Я склоняюсь к тому что украинцы будут пахать на новопостроенных европейцами заводах\фабриках как колониальные рабы и более успешные европейцы заселят хорошие элитные новостройки . Рабам оставят хлеб и зрелища Трц .
Т.е. весь мир стремится к привлечению инвестиций и привлечению зарубежного бизнеса в свою страну, а лично вы против этого?
Так же вы против открытия у нас заводов тех же Bosh, Simens, Mersedes? Зачем нам колониальный труд и колониальные 1000$ зарплаты? Я вас правильно понял?
Но в таком случае предоставьте альтернативу! Откройте свой бизнес, трудоустройте людей и платите им больше! В таком случае это будет конструктивно и по существу.
А гадить заказными высосаными из пальца статейками, не разбираясь в экономике - это всегда было проще чем что то делать самому!
Вы же не думаете когда пишите. А нужно всегда быть немного дальновиднее. Тот же Китай в этом пример. Китай - это мировая фабрика. В Китае размещено всё американское производство и не только американское. И теперь как результат у них фабрики просто чуть ли не дерутся между собой за привлечение рабочих. Безработица в стране просто отсутствует. Экономика Китая - это уже не экономика №2 а №1 в мире. Вложения в науку в стране просто колосальные, по количеству зарегистрированных патентов в 2016 г. Китай впервые за всю историю обогнал США бессменного мирового лидера в разработках и НИОКР. И это благодаря зарубежным инвестициям и переносу бизнеса в Китай. Потому что когда приходит бизнес, он строит завод, создаёт рабочие места, платит зарплату, платит налоги, приносит технологии, обеспечивает сбыт, обеспечивает обучение и повышение квалификации персонала...
А стране чтобы добиться привлечения бизнеса, нужно ещё условия для этого создать: устранить коррупцию, произвол чиновников (убрать рекет пожарников, СЭС, налоговиков), сделать судебную систему независимой и рабочей, привести налоговую систему к мировым стандартам....
Но вы против... вам это не нужно... Цель вашей статьи весьма прозрачна...
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ddrimer
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Додано: Вів 08 тра, 2018 15:04
ddrimer и какая же цель моей статьи ?
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yama
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Додано: Сер 19 вер, 2018 23:07
мне кажется регресс
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окмок
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:23
Почему вы так настроены?
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Alik80
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:06
Кто-то хочет дать свой прогноз ?
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yama
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:59
yama написав:
Кто-то хочет дать свой прогноз ?
если кратко, то судя по текущим трендам в стране, деградация, деиндустриализация и де-билизация. К сожалению, не вижу ничего особо положительного в наших реформах, действиях и целях руководства.
С коррупцией, основополагающей "болезнью" нашей страны, никто не борется и бороться не собирается. Никто не боится быть посаженным и наказанным. А безнаказанность и беззаконие порождает новую безнаказанность и беззаконие. Устраивают какие-то клоунские задержания то с участием вертолетов и спецназа пару лет назад, то за папередником ганяются с какими-то сомнительными обвинениями, когда основные вопросы касаются совсем другого. Всё ради шоу и рейтингов. На страну никто из керманычей не работает.
С войной-ато-оос-конфликтом никто тоже ничего не собирается ничего решать. Я понимаю прекрасно, что не от нас это все зависит на 100% и даже не на 30%. Но все эти мовні питання, высказывания ненормальных "ультрапатриотов", наподобие фарион (которая в советское время благополучно работала на компартию) т.д., безтолковые нацыки-активисты - это никогда не будет идти на пользу, если хотим вернуть Донбасс и Крым и вообще если действительно хотим создать нормальное неразделенное общество. Острые вопросы нужно вообще обходить. Кому то нужно дать Бендеру, кому надо - памятник Ленину, флаг СССР, кому нужно - русский язык, кому важно 8 мая, а для кого-то крайне принципиально именно 9 мая, кому-то ПЦУ, кому-то УПЦ и т.д. А не так как у нас сейчас. Ну, по сравнению с Петиным националистическим фанатизмом образца 2018-2019 года конечно сейчас "углы не настолько обострены", но все равно что-то идет не так .
Про наших западных партнеров промолчу. Полное и бесприкословное следование ихним рекомендациям и требованиям ни до чего хорошего не доведут, а наоборот они, не натыкаясь ни на малейшее сопротивление) будут и дальше использовать нас как хотят в разных позах. Сильное нормальное серьезное государство так не строится. Нет у них никакой цели "сделать из хохлов людей" или как там сказал один аналитег. Вертят как хотят и когда хотят.
Все эти наши медреформы, от которых сами медики в .... удивлении. Все эти крутящиеся вокруг сомнительные личности типа супрун, имя которой до сих пор не утихает. WTF? Реформа образования - хотите нормальное будущее - обеспечьте нормальное образование детей, а не то что сейчас и то что видимо будет еще жестче. Онлайн уроки по истории во время карантина от "креативной" учительницы с кастрюлей на голое - весьма показателен уровень образования. И по поводу языка: что плохого, что детям будут нормально давать в равной степени три языка: украинский, русский (без ограничений в русскоязычных регионах), и английский? Еще хорошо бы на будущее серьезно задуматься о китайском языке.
А насчет нашего нынешнего президента: то создается впечатление, что его завели в чулан и под пытками просто заставили идти в президенты - ну личность известная и народ бездумчиво проголосует, а "мы будем делать свои делишки". Такое же и относится к певцу, который николи не здасться.
(ужасно представить если б он действительно пошел бы в президенты, Зельц еще хоть как-то держится, в сравнении, но тоже наверное сдастся).
Не знаю, может я слишком пессимистичен. Но другого не вижу. Лет 5 назад как-то будущее страны виделось гораздо по-оптимистичнее.
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Alex2007
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