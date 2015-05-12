Какой путь ждет Украину прогресс или регресс 5-10 лет ?

Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:59

yama написав: Кто-то хочет дать свой прогноз ? Кто-то хочет дать свой прогноз ?

если кратко, то судя по текущим трендам в стране, деградация, деиндустриализация и де-билизация. К сожалению, не вижу ничего особо положительного в наших реформах, действиях и целях руководства.С коррупцией, основополагающей "болезнью" нашей страны, никто не борется и бороться не собирается. Никто не боится быть посаженным и наказанным. А безнаказанность и беззаконие порождает новую безнаказанность и беззаконие. Устраивают какие-то клоунские задержания то с участием вертолетов и спецназа пару лет назад, то за папередником ганяются с какими-то сомнительными обвинениями, когда основные вопросы касаются совсем другого. Всё ради шоу и рейтингов. На страну никто из керманычей не работает.С войной-ато-оос-конфликтом никто тоже ничего не собирается ничего решать. Я понимаю прекрасно, что не от нас это все зависит на 100% и даже не на 30%. Но все эти мовні питання, высказывания ненормальных "ультрапатриотов", наподобие фарион (которая в советское время благополучно работала на компартию) т.д., безтолковые нацыки-активисты - это никогда не будет идти на пользу, если хотим вернуть Донбасс и Крым и вообще если действительно хотим создать нормальное неразделенное общество. Острые вопросы нужно вообще обходить. Кому то нужно дать Бендеру, кому надо - памятник Ленину, флаг СССР, кому нужно - русский язык, кому важно 8 мая, а для кого-то крайне принципиально именно 9 мая, кому-то ПЦУ, кому-то УПЦ и т.д. А не так как у нас сейчас. Ну, по сравнению с Петиным националистическим фанатизмом образца 2018-2019 года конечно сейчас "углы не настолько обострены", но все равно что-то идет не так .Про наших западных партнеров промолчу. Полное и бесприкословное следование ихним рекомендациям и требованиям ни до чего хорошего не доведут, а наоборот они, не натыкаясь ни на малейшее сопротивление) будут и дальше использовать нас как хотят в разных позах. Сильное нормальное серьезное государство так не строится. Нет у них никакой цели "сделать из хохлов людей" или как там сказал один аналитег. Вертят как хотят и когда хотят.Все эти наши медреформы, от которых сами медики в .... удивлении. Все эти крутящиеся вокруг сомнительные личности типа супрун, имя которой до сих пор не утихает. WTF? Реформа образования - хотите нормальное будущее - обеспечьте нормальное образование детей, а не то что сейчас и то что видимо будет еще жестче. Онлайн уроки по истории во время карантина от "креативной" учительницы с кастрюлей на голое - весьма показателен уровень образования. И по поводу языка: что плохого, что детям будут нормально давать в равной степени три языка: украинский, русский (без ограничений в русскоязычных регионах), и английский? Еще хорошо бы на будущее серьезно задуматься о китайском языке.А насчет нашего нынешнего президента: то создается впечатление, что его завели в чулан и под пытками просто заставили идти в президенты - ну личность известная и народ бездумчиво проголосует, а "мы будем делать свои делишки". Такое же и относится к певцу, который николи не здасться.(ужасно представить если б он действительно пошел бы в президенты, Зельц еще хоть как-то держится, в сравнении, но тоже наверное сдастся).Не знаю, может я слишком пессимистичен. Но другого не вижу. Лет 5 назад как-то будущее страны виделось гораздо по-оптимистичнее.