Для кого-то Прогресс это регресс, а кому-то наоборот
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Додано: Вів 08 гру, 2020 17:12
Додано: Вів 06 кві, 2021 19:50
МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и составит:
на конец 2021 года - 41,317 млн человек,
на конец 2022 года - 41,152 млн человек,
на конец 2023 года - 40,987 млн человек,
на конец 2024 года - 40,823 млн человек,
на конец 2025 года - 40,660 млн человек,
на конец 2026 года - 40,497 млн человек.
Население Украины на конец 2020 года составляло 41,483 млн человек, что несколько меньше официальных данных Госстата (41,588 млн человек).
Таким образом, МВФ ожидает, что население Украины за шесть лет уменьшится почти на 1 млн человек.
Додано: Сер 07 кві, 2021 07:49
Re: Какой путь ждет Украину прогресс или регресс 5-10 лет ?
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