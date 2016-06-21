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Finance.ua: Молодіжний
кредит на житло

Finance.ua: Молодіжний кредит на житло
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 06:40

Finance.ua: Молодіжний кредит на житло

Пропонуємо до обговорення:
Що це і як його отримати?
В кінці жовтня сім'я співачки Оксани Віяс обзавелася трикімнатною квартирою в одній з новобудов Кременчука. Житло, ринкова ціна якого 427 240 гривень, обійшлося їм за півціни, а на другу половину суми був оформлений безвідсотковий кредит. Як таке можливо? Оксана з чоловіком змогли оформити молодіжний кредит на житло. Такі кредити видає Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Вони в рази вигідніші від банківських: надаються під символічні 3% і на термін до 30 років. Але бажаючих їх отримати набагато більше, ніж грошей у держави для фінансування програми. Проте, це можливо. Я поспілкувалася з кількома сім'ями з різних регіонів України, яким вдалося отримати такі пільгові позики.

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D2
 
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