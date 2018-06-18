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Finance.ua: Молодіжний кредит на житло
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 06:40
Пропонуємо до обговорення:
Що це і як його отримати?
В кінці жовтня сім'я співачки Оксани Віяс обзавелася трикімнатною квартирою в одній з новобудов Кременчука. Житло, ринкова ціна якого 427 240 гривень, обійшлося їм за півціни, а на другу половину суми був оформлений безвідсотковий кредит. Як таке можливо? Оксана з чоловіком змогли оформити молодіжний кредит на житло. Такі кредити видає Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Вони в рази вигідніші від банківських: надаються під символічні 3% і на термін до 30 років. Але бажаючих їх отримати набагато більше, ніж грошей у держави для фінансування програми. Проте, це можливо. Я поспілкувалася з кількома сім'ями з різних регіонів України, яким вдалося отримати такі пільгові позики.
Дивися повний текст Молодіжний кредит на житло
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Додано: Пон 03 чер, 2019 20:26
Добрый день! Как быть,если я проживаю в городе,а прописан в селе? Регестрировоться нужно будет по месту прописки?
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Додано: Вів 25 чер, 2019 04:36
Там где хочешь получить жилье, в том городе вы и должны быть прописанны
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skorik_1213
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Додано: Чет 27 чер, 2019 04:49
На сайте доступного жилья есть вся нужная вам информация.
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elenna
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