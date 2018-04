Нужно ли хранить чек при покупке золота в банке?

Додано: Нед 15 кві, 2018 15:16

Если в банке куплено золото в упаковке, номерное и с сертификатом:

1. То нужно ли хранить чек покупки золота?

2. Если нужно то в каких случаях он может понадобится?

