Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича

даешь доллар по 2 грн!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 12:19
Зато при Петре 1 ничего не удерживали (доллар, экономику, людей, территорию, рассудок...).
Какие-то крайности постоянно.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 16 кві, 2018 12:25
Яке ВВП на душу населення - така і з/п (це я про порівняння з Європою)
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