Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича

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nikitash написав:"Эксперт", внезапно немного забыл упомянуть, что при нём же наши ЗВР были самыми большими за всю историю, начиная с 1993г, и падать начали уже ближе ко времени майдана. Вместо тысячи слов, как говорится: https://insiders.com.ua/spravochnik/zol ... ye-rezervy
nyv написав:ШОК! Бывший банкир рассказал всю правду о долларе по 8!:-)
Шок - це те що добра половина коментарів не вірять цій правді. Або пишуть щось типу такого - "мені пофіг на ЗВР, краще верніть курс 8". Такі статті повинні друкуватись значно частіше і краще з графіками і детальнішими цифрами.
Вместе с графиками с тарифами на коммуналку "в Европе"
Графики с социальными нормами, зарплатами, пенсиями, пособиями, медициной, образованием, обороной и т.п. "в Европе" можно не публиковать. "Атопитуннападьот"
Зато при Петре 1 ничего не удерживали (доллар, экономику, людей, территорию, рассудок...). Какие-то крайности постоянно.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
nyv написав:ШОК! Бывший банкир рассказал всю правду о долларе по 8!:-)
Шок - це те що добра половина коментарів не вірять цій правді. Або пишуть щось типу такого - "мені пофіг на ЗВР, краще верніть курс 8". Такі статті повинні друкуватись значно частіше і краще з графіками і детальнішими цифрами.
Вместе с графиками с тарифами на коммуналку "в Европе"
Графики с социальными нормами, зарплатами, пенсиями, пособиями, медициной, образованием, обороной и т.п. "в Европе" можно не публиковать. "Атопитуннападьот"
Яке ВВП на душу населення - така і з/п (це я про порівняння з Європою)
Вкладчик1234 написав:Вместе с графиками с тарифами на коммуналку "в Европе"
Графики с социальными нормами, зарплатами, пенсиями, пособиями, медициной, образованием, обороной и т.п. "в Европе" можно не публиковать. "Атопитуннападьот"
А "в Европе" також владу по комунальних тарифах оцінюють? Обама комуналку підняв - все, поганий президент.. Трамп опустив - класний през... Доки ми владу будемо по зарплатах оцінювати, доти всякі Яники будуть курс тримати зубами(адже ми ж усі в долярах зарплату рахуємо, ми ж умні). Порошенко також думаю далеко не втік. До виборів курс також буде залізобетонно тримати.