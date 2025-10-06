|
Зеленський підписав закон про контроль над діяльністю...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 лис, 2025 11:21
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування».
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про контроль над діяльністю органів місцевої влади
R2
- Робот новин
Профіль
Додано: Сер 12 лис, 2025 11:21
Це тої контролер у якого під носом міндіч з галущенко мародерять?
salvydas
Профіль
