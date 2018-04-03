Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича

Ну чтож, давайте попорядку, уважаемый Sharpe.
Просьба пройти по ссылке сюда:
Потом аккуратненько нажать на ссылку "Офіційні резервні активи", скачать файлик "IREZ.xls" и открыть вкладочку 2010. На конец февраля 2010г наши ЗВР были 24148,28 (25 февраля 2010 года Янукович официально стал президентом).
Далее попрошу Вас аккураненько нажать на другую владочку - 2011, столбец "Квiтень" и увидеть циферку 38351,69 (это чуть больше года правления).
Далее снова Вас попрошу очень аккуратненько пройти на 2014г, столбец "Лютий" и увидеть циферку 15462,32 (22 февраля 2014 года Янукович официально отстранён от власти) - это цифра уже После "всех событий".
Далее - тоже ооочень аккуратно, я бы сказал почти шёпотом, перейти на вкладочку 2015 года, столбец "Лютий" и увидеть циферку 5625,31 - это, напомню, после девяти месяцев официального правления уже нового президента (с 7 июня, 2014 г).
Ну и для финала, - немного близкие достижения (38046,8) Вы, уважаемый Sharpe, сможете найти во вкладке 2008 года в столбце "Серпень". Т.о. я позволю себе остаться при своём мнении, что "ЗВР у нас были самыми большими за всю историю, начиная с 1993г", и кстати, наши текущие значения (18191,22) - это всего лишь чуть меньше половины от того, что было в 2011г (см вкладку 2018г Березень). Которые, кстати, уменьшаются с начала года .