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следующий кризис

следующий кризис
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:58

следующий кризис

собственно уже не за горами ... вероятно год ... наиболее вероятно не позднее чем два . правда следующий год выборов . до него будут хоть на одном крыле тянуть . но особо бензина нет чтоб летать ...

уже можно ягель складывать ...
alyak
 
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