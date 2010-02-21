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следующий кризис
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Пон 16 кві, 2018 18:58
собственно уже не за горами ... вероятно год ... наиболее вероятно не позднее чем два . правда следующий год выборов . до него будут хоть на одном крыле тянуть . но особо бензина нет чтоб летать ...
уже можно ягель складывать ...
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alyak
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sxanep
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