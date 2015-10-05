|
Психологія та саморозвиток
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Додано: Вів 14 жов, 2025 22:57
Wirująświatła
- Повідомлень: 30767
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2525 раз.
- Подякували: 3508 раз.
Профіль
2
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 23:19
Wirująświatła написав:
[youtube]j3wB-Ghf-Ys[/youtube.
Можно вопрос?
Вы с вашими тысячами подростков общаетесь на том же языке, что в этом видео?
Да и в предыдущем тоже.
ЛАД
-
2
- Повідомлень: 36789
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Вів 14 жов, 2025 23:30
Господар Вельзевула написав:
Психологи есть бесполезные инфоцигане.Рекомендую стационарную психиатрию!Они орудуют средствами и методами из списка доказательной медицины.
Все вірно колега. Нейролептики рулять.
Враховуючи кількість нарко - алко та не диагностовних шизоїдів в Україні, лікар психіатр повинен бути в кожній патрульній машині поліції.
UA
-
- Заблокований
- Повідомлень: 9787
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1884 раз.
- Подякували: 2362 раз.
Профіль
1
1
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 23:54
А́гриться (искаж. от «агрессия») — нападать первым; затевать ссору, злиться. Также а́гро — агрессивный, злой.
«Что ты на меня агришься? Я тоже не знаю дорогу»;
«Прости, что я агро и все время срываюсь, у меня был плохой день».
Ба́йтить (от англ. bait — приманивать) — в точности копировать что-то чужое: стиль в одежде, манеру речи и др.; провоцировать другого человека, манипулировать, хитростью заставлять что-то сделать.
«Я пишу рэп, а какой-то клоун байтит мои рифмы»;
«Ты меня таким образом на извинения забайтила?»;
«Я байтил всех на лайки и подписки».
Бомби́ть — вызывать возмущение, раздражение, негодование, гнев.
«Меня бомбит от игроков, которые нарушают правила».
Бо́тать (предположительно, произв. от «ботаник» или «работать») — зубрить, заниматься с утра до ночи.
«Вчера математику ботала люто»;
«Мне надо заботать этот предмет».
Дона́тить (от англ. donate — вносить пожертвования) — вносить какую-либо сумму на игровой счет, на личный счет блогера или паблика. Также дона́т — внесенная сумма, пожертвование.
«Я сегодня косарь в «Доту» задонатил»;
«Меня сегодня любимый блогер на стриме (онлайн-трансляция — прим. ред.) поблагодарил за донат».
Ки́кнуть (от англ. kick — пинать) — исключить откуда-то, изгнать.
«Я кикнул его из нашей группы в VK»;
«Если удастся всех кикнуть из дома, соберемся у меня».
Ливну́ть (от англ. leave — покидать, уезжать, уходить) — выйти, уйти, устраниться.
«Я ливнул из чата»;
«Я ливну с урока, ты со мной?»
Руи́нить (от англ. ruin — разрушать) — разрушать, повреждать, портить. Также руи́на, руи́нер — человек, совершающий эти действия.
«Он руинит наши отношения»;
«У меня чувство, что я заруинил свою жизнь»;
«Мы из-за тебя проиграли, ну ты и руина»;
«Не зовите его в команду, он руинер».
Фа́рмить (от англ. farm — заниматься фермерством) — методично копить игровые ресурсы (опыт, достижения, игровую валюту), совершая определенные повторяющиеся действия; зарабатывать деньги, копить.
«Я фармлю на нового персонажа»;
«Я нафармил и теперь не прошу деньги у родителей».
Фо́рсить (от англ. force — принуждать, проталкивать) — быстро и активно что-то продвигать. Также зафо́ршенный — слишком быстро набравший популярность, примелькавшийся, навязший в зубах.
«Надо же, как этот мем быстро зафорсили»;
«Это уже зафоршенная тема — никому не интересно будет».
Фле́ксить (от англ. flex — гнуться, разминаться) — ритмично двигаться под музыку, танцевать; хвастаться, выпендриваться. Также флекс — ритмичные движения под музыку, иногда смешные или странные.
«Тебе не надоело флексить перед одноклассниками?»;
«Что за лютый флекс, тебя током бьет?»;
«Этот чел кринжово флексит».
Хе́йтить (от англ. hate — ненавидеть) — ненавидеть, оскорблять. Также хейт — ненависть; хе́йтер — тот, кто резко критикует. Может употребляться в ироничном контексте.
«Я третий день не выхожу из дома, меня друзья захейтили»;
«На меня обрушилась волна интернет-хейта»;
«В паблике, где буллят людей, я главный хейтер».
Че́кать (от англ. check — проверять) — смотреть; проверять.
«Чекай скорее, как я могу»;
«Сейчас чекну, нет ли новых сообщений в чате».
Чи́лить (от англ. chill — расслабляться) — отдыхать, релаксировать. Также чил — расслабление, отдых.
«Родители достали». — «Пойдем ко мне, почилим?»;
«Мам, что ты ко мне пристала? Я на чиле после школьной недели»;
«Мы сегодня гуляем весь день. Мы на чиле, мы на расслабоне».
Ши́пперить (сокр. от англ. relationship — отношения) — сводить людей вместе в жизни или в своих фантазиях, например воображать, что герои разных фильмов или книг состоят в романтической связи. Также шипп — сама реальная или воображаемая романтическая связь.
АФК (от англ. away from keyboard — отошел от клавиатуры) — пауза в переписке, онлайн-играх, во время которой один из участников не может отвечать или продолжать игру. Также внезапно замерший объект в играх или реальной жизни: персонаж, человек, животное.
«Этот персонаж стоит — АФК, по ходу»;
«Чел — руина, АФК встал, запорол нам катку» («Человек все испортил, отошел от клавиатуры, запорол нам игровой раунд» — прим. ред.).
Ба́за — истина, правда; выражение одобрения или понимания — «я тебя понимаю», «у меня так же»; реже — поведение человека, который не зависит от чужого мнения. Может употребляться в ироничном контексте.
«Ну ты выдал базу — это все знают»;
«Мы пробежали пять километров. Я хочу умереть!» — «Это база»;
«Он — база, сказал всем, что порридж с малиной на вкус как мамина овсянка».
Вайб (от англ. vibe — атмосфера) — общее настроение или эмоциональное состояние, вызванное определенным событием, местом или человеком.
«Листья облетают, сыро, холодно — такой осенний вайб»;
«Сегодня вайб посидеть дома»;
«У меня минус вайб» («Мне грустно» — прим. ред.);
«Не порти мне вайб».
Дед инса́йд (от англ. dead inside — мертвый внутри) — ощущение внутренней опустошенности, безэмоциональности; человек в подобном состоянии. Также дединса́йднуться — загрустить. Часто употребляется в ироничном контексте.
«Он так переживает после ее ухода, совсем дед инсайдом стал»;
«Что случилось? Ты вроде улыбался, а сейчас дединсайнднулся».
Жиза́ (сокр. от «жизнь») — жизнь, жизненная ситуация. Часто употребляется в контексте сопереживания, в значении «У меня тоже такое было».
«Я так устал от школы». — «Жиза».
Ка́тка (произв. от «катать») — в геймерском сленге уровень, этап, раунд игры либо отдельная игровая сессия; в реальной жизни обычно используется в сочетаниях «и́зи ка́тка» (что-то легковыполнимое) или «потная ка́тка» — синоним чего-то сложного, заковыристого.
«Я один тащил бой, остальные просто слили катку (проиграли бой/раунд — прим. ред.)»;
«Этот проект — потная катка»;
«Ты все это съешь?» — «Изи катка».
Кринж, кри́нге (от англ. cringe — стесняться, испытывать неловкость) — нечто странное, осуждаемое сообществом, вызывающее недоумение, неловкость. Также кринжовый — странный, вызывающий недоумение и неловкость.
«Мама, так говорить — это кринж»;
«Я обожаю кринжовые тик-токи, они меня расслабляют».
Куко́ж (произв. от «скукожиться») — то же, что кринж, испанский стыд. Чувство неловкости, вызванное чужими словами или действиями.
«В комментах опять кукож выложили».
Паль (сокр. от «паленый» — поддельный) — подделка, небрендовая вещь.
«Ты в курсе, что у тебя кроссовки — паль?»;
«На рынке одной палью торгуют».
ПП — правильное питание.
«Те, кто на ПП, картошку фри не едят».
Пруф (от англ. proof — доказательство) — доказательство своей правоты или достоверности приводимого факта, например ссылка на первоисточник информации. Также пруфану́ть — привести доказательства.
«Где пруфы?»;
«Без пруфов это пустые слова»;
«Пруфы — или слит» («Предъяви доказательства или тебя не воспримут всерьез» — прим. ред.);
«Пруфани, что ты вчера реально на концерте был».
РПП — расстройство пищевого поведения, в частности склонность к экстремальным диетам и т. д. Также эрпэпэ́шник, эрпэпэ́шница — человек, страдающий от таких расстройств.
«Если будешь так питаться, РПП заработаешь»;
«Она похожа на эрпэпэшницу».
Стекло́ — эпизоды и персонажи, вызывающие у читателя или зрителя сопереживание во время чтения книги или просмотра фильма. Есть стекло — сочувствовать персонажу особенно сильно, расстраиваться.
«В фильме много стекла, не смотри его»;
«Я ем стеклышки и плачу, когда смотрю дорамы (общее название телесериалов, выпускаемых в Восточной Азии — прим. ред.)».
Скам (от англ. scam — афера) — намеренный обман с целью наживы. Также ска́мер — мошенник.
«Мне какие-то скамеры звонили!» — «Да, это скам какой-то, не отвечай им».
Слэм (от англ. slam — врезаться во что-то с силой) — явление на концертах, обычно в танцевальном партере, характеризующееся тем, что группа зрителей в толпе начинает организованно подпрыгивать, ударяясь плечами, и толкать друг друга. Также слэ́миться — активно участвовать в слэме.
«На концерте такой жесткий слэм был»;
«Я в слэм попала, плечо ушибла»;
«Он не слэмился со всеми, а стоял в углу».
Стант (от англ. stunt — трюк) — маневр, во время которого человек едет на заднем колесе двухколесного транспорта (самоката, велосипеда, мотоцикла и др.). Также станти́ть — выполнять такой трюк.
«Этот челик на велике стантит круче всех»;
«Зацени мой стант, пока никого нет на дороге».
Тильт (от англ. tilt — наклонять, давать крен) — состояние сильного стресса, грусти, которое приводит к ухудшению концентрации. Также тильтова́ть — пребывать в состоянии тильта.
«Я в тильте, он мне не пишет уже два часа»;
«У меня полный тильт из-за оценки по метаматике»;
«На прогулке всем было весело, а он тильтовал — наверное из-за того, что скоро переезжает».
ЧСВ — чувство собственной важности, высокое самомнение, как правило, необоснованное. Также чеэсвэ́шник — человек, преисполненный чувства собственной важности.
от себя добавлю
хаслить - что-то выгодно продать, обмануть, назначить цену вещи, в 2 раза выше её стоимости.
хасанить - означает агрессивное вождение не по правилам дорожного движения
и т.д. там много слов, я тоже не все знаю
обычного интеллекта ноль, а эмоционального - море.
Wirująświatła
- Повідомлень: 30767
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2525 раз.
- Подякували: 3508 раз.
Профіль
2
3
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
