собственно уже не за горами ... вероятно год ... наиболее вероятно не позднее чем два . правда следующий год выборов . до него будут хоть на одном крыле тянуть . но особо бензина нет чтоб летать ...
уже можно ягель складывать ...
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Пон 16 кві, 2018 18:58
следующий кризис
собственно уже не за горами ... вероятно год ... наиболее вероятно не позднее чем два . правда следующий год выборов . до него будут хоть на одном крыле тянуть . но особо бензина нет чтоб летать ...
уже можно ягель складывать ...
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:27
Re: следующий кризис
Не факт. Может случиться повтор истории как с Тимошенко в 2008...
Не вытянут и продуют выборы.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 11:25
Yarick Кстати, да. Возможно.
Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха. Дело не в экономике, а в крутом пиаре: безвиз с увеличивающимся рядом стран, украинская автокефалия, новые ракеты обещают подоспеть, армию более-менее причесал, возможно областные центры таки соединят за год хорошими дорогами.
Ну, и минималку поднимут, как же без нее?
Оно все так отдельно вроде и ничего, но если собрать воедино в предвыборной компании, то довольно весомо получится.
А Тимошенко с Ющенко тогда нечего было показать. Вообще.
ЗЫ: Не выдержала душа Аляка и после закрытия своего сайта сюда переместился думать. Хоть бы предупредил аудиторию ))) Хотя, скорее всего, боялся что Гровера сюда на нашу голову приведет?
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:06
у меня практически нет сомнений что его выберут . Просто будет не из кого выбирать .
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