собственно уже не за горами ... вероятно год ... наиболее вероятно не позднее чем два . правда следующий год выборов . до него будут хоть на одном крыле тянуть . но особо бензина нет чтоб летать ...
уже можно ягель складывать ...
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Пон 16 кві, 2018 18:58
следующий кризис
собственно уже не за горами ... вероятно год ... наиболее вероятно не позднее чем два . правда следующий год выборов . до него будут хоть на одном крыле тянуть . но особо бензина нет чтоб летать ...
уже можно ягель складывать ...
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:27
Re: следующий кризис
Не факт. Может случиться повтор истории как с Тимошенко в 2008...
Не вытянут и продуют выборы.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 11:25
Yarick Кстати, да. Возможно.
Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха. Дело не в экономике, а в крутом пиаре: безвиз с увеличивающимся рядом стран, украинская автокефалия, новые ракеты обещают подоспеть, армию более-менее причесал, возможно областные центры таки соединят за год хорошими дорогами.
Ну, и минималку поднимут, как же без нее?
Оно все так отдельно вроде и ничего, но если собрать воедино в предвыборной компании, то довольно весомо получится.
А Тимошенко с Ющенко тогда нечего было показать. Вообще.
ЗЫ: Не выдержала душа Аляка и после закрытия своего сайта сюда переместился думать. Хоть бы предупредил аудиторию ))) Хотя, скорее всего, боялся что Гровера сюда на нашу голову приведет?
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:06
у меня практически нет сомнений что его выберут . Просто будет не из кого выбирать .
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:16
А я далеко не уверен. Второй тур Юля-Порох, к мученице на лабутенах примкнут ляшковцы и другие радикалы, и все дела.
И в чем будет конкретно состоять кризис, его причины? Отдача долгов?
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:22
Re: следующий кризис
видимо жанра.
Название 8-й главы романа «Золотой теленок» (1931) советских писателей Ильи Ильфа (1897—1937) и Евгения Петрова (1903—1942). Слова Остапа Бендера. Выражение встречается также и в тексте 8-й главы. Художник, похожий на Генриха Наваррского, так отзывается о своем конкуренте, художнике Феофане Мухине, который пишет заезжую знаменитость, выкладывая ее портрет при помощи зерен овса:
«— Уже пишет, халтурщик, — ответил заместитель Генриха Наваррского. — Овсом. К старой манере, говорит, перехожу. Жалуется, лабазник, на кризис жанра».
Цитируется: как шутливо-иронический комментарий к полосе неудач в чьем-либо творчестве, к неспособности создать нечто новое, интересное.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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