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следующий кризис

следующий кризис
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 18:58

следующий кризис

собственно уже не за горами ... вероятно год ... наиболее вероятно не позднее чем два . правда следующий год выборов . до него будут хоть на одном крыле тянуть . но особо бензина нет чтоб летать ...

уже можно ягель складывать ...
alyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:27

Re: следующий кризис

  alyak написав:правда следующий год выборов . до него будут хоть на одном крыле тянуть


Не факт. Может случиться повтор истории как с Тимошенко в 2008... :-(
Не вытянут и продуют выборы.
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Yarick
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:25

Yarick Кстати, да. Возможно.

Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха. Дело не в экономике, а в крутом пиаре: безвиз с увеличивающимся рядом стран, украинская автокефалия, новые ракеты обещают подоспеть, армию более-менее причесал, возможно областные центры таки соединят за год хорошими дорогами.

Ну, и минималку поднимут, как же без нее? :mrgreen:

Оно все так отдельно вроде и ничего, но если собрать воедино в предвыборной компании, то довольно весомо получится.

А Тимошенко с Ющенко тогда нечего было показать. Вообще.

ЗЫ: Не выдержала душа Аляка и после закрытия своего сайта сюда переместился думать. Хоть бы предупредил аудиторию ))) Хотя, скорее всего, боялся что Гровера сюда на нашу голову приведет? :lol:
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:06

  myshapiton написав:Yarick Кстати, да. Возможно.
Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха.


у меня практически нет сомнений что его выберут . Просто будет не из кого выбирать .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:16

  alyak написав:
  myshapiton написав:Yarick Кстати, да. Возможно.
Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха.
у меня практически нет сомнений что его выберут . Просто будет не из кого выбирать .

А я далеко не уверен. Второй тур Юля-Порох, к мученице на лабутенах примкнут ляшковцы и другие радикалы, и все дела.

И в чем будет конкретно состоять кризис, его причины? Отдача долгов?
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:22

Re: следующий кризис

  Starikan написав:И в чем будет конкретно состоять кризис, его причины?
видимо жанра.
Название 8-й главы романа «Золотой теленок» (1931) советских писателей Ильи Ильфа (1897—1937) и Евгения Петрова (1903—1942). Слова Остапа Бендера. Выражение встречается также и в тексте 8-й главы. Художник, похожий на Генриха Наваррского, так отзывается о своем конкуренте, художнике Феофане Мухине, который пишет заезжую знаменитость, выкладывая ее портрет при помощи зерен овса:
«— Уже пишет, халтурщик, — ответил заместитель Генриха Наваррского. — Овсом. К старой манере, говорит, перехожу. Жалуется, лабазник, на кризис жанра».
Цитируется: как шутливо-иронический комментарий к полосе неудач в чьем-либо творчестве, к неспособности создать нечто новое, интересное.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 13:19

  alyak написав:собственно уже не за горами ... вероятно год ... наиболее вероятно не позднее чем два . правда следующий год выборов . до него будут хоть на одном крыле тянуть . но особо бензина нет чтоб летать ...

уже можно ягель складывать ...

бред, этот год экономический рост....
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 14:38

  alyak написав:
  myshapiton написав:Yarick Кстати, да. Возможно.
Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха.


у меня практически нет сомнений что его выберут . Просто будет не из кого выбирать .


Вот вы все шутники, ПАП не выйдет и во второй тур. А кого выбирать - вам там метровый список на выборах дадут. Будет очень интересно.
Делаю ставки - на сегодня -
70 процентов вероятности Тимошенко
15 процентов вероятности Гриценко
15 процентов вероятности новое лицо - а-ля Зеленский, Вакарчук или какое-то пока не упоминаемое широко лицо. Если будет хорошая заготовка, да еще поддержанная из-за океана или как модно сейчас говорить послами большой семерки, то шансы этого пункта невероятно возрастают.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 14:49

  Оранжевый-хит сезона написав:
  alyak написав:собственно уже не за горами ... вероятно год ... наиболее вероятно не позднее чем два . правда следующий год выборов . до него будут хоть на одном крыле тянуть . но особо бензина нет чтоб летать ...

уже можно ягель складывать ...

бред, этот год экономический рост....

А на чём рост?
Какой драйвер у экономики?

При этом, рост процентных ставок даже в классических тихих гаванях, и уже начавшееся мировое сползание emerging markets

Украина изобрела вечный двигатель или установила станок ФРС?
Уже не говоря о предстоящих выборах, рекордных выплатах по долгам, и питуне под боком.

Откуда позитив и рост?
Разве что на эффекте низкой базы можно нарисовать рост. И то, эти жалкие 1-2% при такой базе - это вообще ничто
Грйс-мэн
 
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