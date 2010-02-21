собственно уже не за горами ... вероятно год ... наиболее вероятно не позднее чем два . правда следующий год выборов . до него будут хоть на одном крыле тянуть . но особо бензина нет чтоб летать ...
уже можно ягель складывать ...
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Пон 16 кві, 2018 18:58
следующий кризис
собственно уже не за горами ... вероятно год ... наиболее вероятно не позднее чем два . правда следующий год выборов . до него будут хоть на одном крыле тянуть . но особо бензина нет чтоб летать ...
уже можно ягель складывать ...
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:27
Re: следующий кризис
Не факт. Может случиться повтор истории как с Тимошенко в 2008...
Не вытянут и продуют выборы.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 11:25
Yarick Кстати, да. Возможно.
Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха. Дело не в экономике, а в крутом пиаре: безвиз с увеличивающимся рядом стран, украинская автокефалия, новые ракеты обещают подоспеть, армию более-менее причесал, возможно областные центры таки соединят за год хорошими дорогами.
Ну, и минималку поднимут, как же без нее?
Оно все так отдельно вроде и ничего, но если собрать воедино в предвыборной компании, то довольно весомо получится.
А Тимошенко с Ющенко тогда нечего было показать. Вообще.
ЗЫ: Не выдержала душа Аляка и после закрытия своего сайта сюда переместился думать. Хоть бы предупредил аудиторию ))) Хотя, скорее всего, боялся что Гровера сюда на нашу голову приведет?
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:06
у меня практически нет сомнений что его выберут . Просто будет не из кого выбирать .
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:16
А я далеко не уверен. Второй тур Юля-Порох, к мученице на лабутенах примкнут ляшковцы и другие радикалы, и все дела.
И в чем будет конкретно состоять кризис, его причины? Отдача долгов?
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:22
Re: следующий кризис
видимо жанра.
Название 8-й главы романа «Золотой теленок» (1931) советских писателей Ильи Ильфа (1897—1937) и Евгения Петрова (1903—1942). Слова Остапа Бендера. Выражение встречается также и в тексте 8-й главы. Художник, похожий на Генриха Наваррского, так отзывается о своем конкуренте, художнике Феофане Мухине, который пишет заезжую знаменитость, выкладывая ее портрет при помощи зерен овса:
«— Уже пишет, халтурщик, — ответил заместитель Генриха Наваррского. — Овсом. К старой манере, говорит, перехожу. Жалуется, лабазник, на кризис жанра».
Цитируется: как шутливо-иронический комментарий к полосе неудач в чьем-либо творчестве, к неспособности создать нечто новое, интересное.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 27 тра, 2018 13:19
бред, этот год экономический рост....
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Додано: Нед 27 тра, 2018 14:38
Вот вы все шутники, ПАП не выйдет и во второй тур. А кого выбирать - вам там метровый список на выборах дадут. Будет очень интересно.
Делаю ставки - на сегодня -
70 процентов вероятности Тимошенко
15 процентов вероятности Гриценко
15 процентов вероятности новое лицо - а-ля Зеленский, Вакарчук или какое-то пока не упоминаемое широко лицо. Если будет хорошая заготовка, да еще поддержанная из-за океана или как модно сейчас говорить послами большой семерки, то шансы этого пункта невероятно возрастают.
Додано: Нед 27 тра, 2018 14:49
А на чём рост?
Какой драйвер у экономики?
При этом, рост процентных ставок даже в классических тихих гаванях, и уже начавшееся мировое сползание emerging markets
Украина изобрела вечный двигатель или установила станок ФРС?
Уже не говоря о предстоящих выборах, рекордных выплатах по долгам, и питуне под боком.
Откуда позитив и рост?
Разве что на эффекте низкой базы можно нарисовать рост. И то, эти жалкие 1-2% при такой базе - это вообще ничто
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