следующий кризис

Додано: Нед 27 тра, 2018 14:58

myshapiton написав: выберут Пороха. Дело не в экономике, а в крутом пиаре: безвиз с увеличивающимся рядом стран, украинская автокефалия, новые ракеты обещают подоспеть, армию более-менее причесал, возможно областные центры таки соединят за год хорошими дорогами. выберут Пороха. Дело не в экономике, а в крутом пиаре: безвиз с увеличивающимся рядом стран, украинская автокефалия, новые ракеты обещают подоспеть, армию более-менее причесал, возможно областные центры таки соединят за год хорошими дорогами.

В реальной жизни все это не видно. Повышение зарплат - так инфляция его опережает. Безвиз ? Справки те же что и на визу нужны - в чем разница ? Справки могут и не спросить ? Но я же не поеду в рассчете на это - все равно буду их собирать?Вы наверное говорите про это, а в уме держите другое?Типа - Не важно как голосуют, важно как посчитают ?И еще есть две фигуры перспективные - вместо Вакарчука и Зеленского - Верка Сердючка?Как бы микс и пения и юмора 2 в 1.И какие шансы у Рабиновича ? С кем я общаюсь - все за него ратуют.Говорит он хорошо.