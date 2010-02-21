Рабинович???! Вы серьезно?
Скажите еще, что Ляшко...
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Нед 27 тра, 2018 15:14
Re: следующий кризис
Додано: Нед 27 тра, 2018 15:26
Re: следующий кризис
Уже и Иво Бобул идет в президенты.
А как звучит - Иво Бобул президент Украины!
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 27 тра, 2018 15:33
Второй тур Тимошенко-Гриценко/Ляшко
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Порошенко непроходной кандидат после того газ подняли с 70 копеек до 7-10 гривен и курс гривны уронил с 8 до 26
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 27 тра, 2018 15:42
Ukrainian
ты, вражина, не забудь потом с этой учетки вернуться на сайт, чтобы шляпу свою ватную съесть в связи с таким прогнозом
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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