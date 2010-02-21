следующий кризис

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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Нед 27 тра, 2018 15:07
Рабинович???! Вы серьезно?
Скажите еще, что Ляшко...
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Додано: Нед 27 тра, 2018 15:14
kalinavalera1 написав:
И какие шансы у Рабиновича ? С кем я общаюсь - все за него ратуют.
На Президентских шансов у Рабиновича никаких. Но то, что он лидер будущей фракции в Раде, то это в принципе уже сейчас понятно.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 15:26
kalinavalera1 написав:
И еще есть две фигуры перспективные - вместо Вакарчука и Зеленского
Уже и Иво Бобул идет в президенты.
А как звучит - Иво Бобул президент Украины!
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Нед 27 тра, 2018 15:33
alyak написав: myshapiton написав:Yarick
Кстати, да. Возможно.
Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха.
у меня практически нет сомнений что его выберут . Просто будет не из кого выбирать .
Второй тур Тимошенко-Гриценко/Ляшко
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Порошенко непроходной кандидат после того газ подняли с 70 копеек до 7-10 гривен и курс гривны уронил с 8 до 26
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Нед 27 тра, 2018 15:42
Ukrainian
ты, вражина, не забудь потом с этой учетки вернуться на сайт, чтобы шляпу свою ватную съесть в связи с таким прогнозом
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 13:33
kalinavalera1 написав:
Безвиз ? Справки те же что и на визу нужны - в чем разница ? Справки могут и не спросить ? Но я же не поеду в рассчете на это - все равно буду их собирать?
Бред человека, который ни визу никогда не получал, ни путешествовал до безвиза и сейчас..
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Додано: Вів 29 тра, 2018 14:12
Starikan написав:
А я далеко не уверен. Второй тур Юля-Порох, к мученице на лабутенах примкнут ляшковцы и другие радикалы, и все дела.
а если Ю. еще и Сака премьером поставит, эх... да не судьба...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Додано: Сер 30 тра, 2018 08:35
Ukrainian написав:
Второй тур Тимошенко-Гриценко/Ляшко
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Порошенко непроходной кандидат после того газ подняли с 70 копеек до 7-10 гривен и курс гривны уронил с 8 до 26
Ни Т, ни Г, ни Л не снизят цену на газ и не сделают пА8 - это вы хоть понимаете?
Если газ будет по $500 (а к тому идет) - будем платить по 15, никуда не денемся.
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Starikan
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Додано: Сер 30 тра, 2018 08:49
Starikan написав:
Если газ будет по $500 (а к тому идет) - будем платить по 15, никуда не денемся.
По газовым контрактам, подписанным Тимошенко в 2009 году была базовая цена в $450.
При этом население платило за газ на порядок меньше чем сейчас.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 09:26
MaximS написав: Starikan написав:
Если газ будет по $500 (а к тому идет) - будем платить по 15, никуда не денемся.
По газовым контрактам, подписанным Тимошенко в 2009 году была базовая цена в $450.
При этом население платило за газ на порядок меньше чем сейчас.
А при СССР платили 4 коп за квтч - и что?
И если вы не знаете, зачем подняли цену до 6-7 - о чем говорить?
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Starikan
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