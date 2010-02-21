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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:49
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:26
Зачем - можно выдумать тысячи причин.
Но есть факт: цена была выше чем сейчас, но платили намного ниже.
А насчет "платить по 15" - уверены что будут?
Уже сейчас долги около 40 млрд грн и это при 6.530 млн семей на субсидиях.
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:38
вот хотите выслушать мнение умного человека ?
победит порох . Просто будет НЕ ЗА КОГО голосовать . Голоса фриков - это ноль в общей массе .
И я порохоботством не страдаю , все знаю что скорее оппонент . Но я понимаю общее направление ситуации , как ее вывернут .
На сегодня единственный кто предлагал что-то реальное и масштабное - был саакашвили , тоже не люблю , но констатирую как факт . Пока была грузинская команда провели реформу полиции . Потом задержали "брильянтовых" и начались гонения . Кто не знает , то в одессе саакашвили предлагал снести часть промзоны , перенести порт за город , и сделать город куррорт . И я ему верю потому что у него до этого получалось .
Порошенко это янукович - 2 , модернезированная версия . И не потому что он может такой по сути , а просто народ такой . Порох дает то что вы хотите .
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:50
Re: следующий кризис
Тема о следующем кризисе .
Сорос позавчера заявил что на подходе следующий экономический кризис .
Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз , т.е. в результате этого кризиса мы станем еще беднее чем после прошлого . В валюте разумеется .
Индикатором кризиса буедт дешевеющая нефть , как она выйдет за пределы 60 вниз у нас начнется девальвация .
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