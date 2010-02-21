следующий кризис

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<123 Додано: Сер 30 тра, 2018 09:49 Starikan написав: Если газ будет по $500 (а к тому идет) - будем платить по 15, никуда не денемся. Если газ будет по $500 (а к тому идет) - будем платить по 15, никуда не денемся.

gh78 Повідомлень: 145 З нами з: 25.04.17 Подякував: 132 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 12:26 Starikan написав: MaximS написав: Starikan написав: Если газ будет по $500 (а к тому идет) - будем платить по 15, никуда не денемся. Если газ будет по $500 (а к тому идет) - будем платить по 15, никуда не денемся. По газовым контрактам, подписанным Тимошенко в 2009 году была базовая цена в $450.

При этом население платило за газ на порядок меньше чем сейчас. По газовым контрактам, подписанным Тимошенко в 2009 году была базовая цена в $450.При этом население платило за газ на порядок меньше чем сейчас.

А при СССР платили 4 коп за квтч - и что?

И если вы не знаете, зачем подняли цену до 6-7 - о чем говорить? А при СССР платили 4 коп за квтч - и что?И если вы не знаете, зачем подняли цену до 6-7 - о чем говорить?

Зачем - можно выдумать тысячи причин.

Но есть факт: цена была выше чем сейчас, но платили намного ниже.



А насчет "платить по 15" - уверены что будут?

Уже сейчас долги около 40 млрд грн и это при 6.530 млн семей на субсидиях. Зачем - можно выдумать тысячи причин.Но есть факт: цена была выше чем сейчас, но платили намного ниже.А насчет "платить по 15" - уверены что будут?Уже сейчас долги около 40 млрд грн и это при 6.530 млн семей на субсидиях. MaximS

Повідомлень: 80 З нами з: 01.09.14 Подякував: 69 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 12:38 Ukrainian написав: alyak написав: myshapiton написав: Yarick Кстати, да. Возможно.

Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха. Кстати, да. Возможно.Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха.



у меня практически нет сомнений что его выберут . Просто будет не из кого выбирать . у меня практически нет сомнений что его выберут . Просто будет не из кого выбирать .

Второй тур Тимошенко-Гриценко/Ляшко

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Порошенко непроходной кандидат после того газ подняли с 70 копеек до 7-10 гривен и курс гривны уронил с 8 до 26 Второй тур Тимошенко-Гриценко/Ляшко---Порошенко непроходной кандидат после того газ подняли с 70 копеек до 7-10 гривен и курс гривны уронил с 8 до 26



вот хотите выслушать мнение умного человека ?



победит порох . Просто будет НЕ ЗА КОГО голосовать . Голоса фриков - это ноль в общей массе .



И я порохоботством не страдаю , все знаю что скорее оппонент . Но я понимаю общее направление ситуации , как ее вывернут .



На сегодня единственный кто предлагал что-то реальное и масштабное - был саакашвили , тоже не люблю , но констатирую как факт . Пока была грузинская команда провели реформу полиции . Потом задержали "брильянтовых" и начались гонения . Кто не знает , то в одессе саакашвили предлагал снести часть промзоны , перенести порт за город , и сделать город куррорт . И я ему верю потому что у него до этого получалось .



Порошенко это янукович - 2 , модернезированная версия . И не потому что он может такой по сути , а просто народ такой . Порох дает то что вы хотите . вот хотите выслушать мнение умного человека ?победит порох . Просто будет НЕ ЗА КОГО голосовать . Голоса фриков - это ноль в общей массе .И я порохоботством не страдаю , все знаю что скорее оппонент . Но я понимаю общее направление ситуации , как ее вывернут .На сегодня единственный кто предлагал что-то реальное и масштабное - был саакашвили , тоже не люблю , но констатирую как факт . Пока была грузинская команда провели реформу полиции . Потом задержали "брильянтовых" и начались гонения . Кто не знает , то в одессе саакашвили предлагал снести часть промзоны , перенести порт за город , и сделать город куррорт . И я ему верю потому что у него до этого получалось .Порошенко это янукович - 2 , модернезированная версия . И не потому что он может такой по сути , а просто народ такой . Порох дает то что вы хотите . Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2613 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 662 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 12:50 Re: следующий кризис Тема о следующем кризисе .



Сорос позавчера заявил что на подходе следующий экономический кризис .



Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз , т.е. в результате этого кризиса мы станем еще беднее чем после прошлого . В валюте разумеется .



Индикатором кризиса буедт дешевеющая нефть , как она выйдет за пределы 60 вниз у нас начнется девальвация . Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2613 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 662 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 25 лип, 2009 15:40 Anonymous » Суб 25 лип, 2009 15:40 2 6245 Нед 21 лют, 2010 10:55

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