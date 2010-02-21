следующий кризис

Додано: Сер 30 тра, 2018 12:38

Ukrainian написав: alyak написав: myshapiton написав: Yarick Кстати, да. Возможно.

Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха. Кстати, да. Возможно.Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха.



у меня практически нет сомнений что его выберут . Просто будет не из кого выбирать . у меня практически нет сомнений что его выберут . Просто будет не из кого выбирать .

Второй тур Тимошенко-Гриценко/Ляшко

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Порошенко непроходной кандидат после того газ подняли с 70 копеек до 7-10 гривен и курс гривны уронил с 8 до 26 Второй тур Тимошенко-Гриценко/Ляшко---Порошенко непроходной кандидат после того газ подняли с 70 копеек до 7-10 гривен и курс гривны уронил с 8 до 26

вот хотите выслушать мнение умного человека ?победит порох . Просто будет НЕ ЗА КОГО голосовать . Голоса фриков - это ноль в общей массе .И я порохоботством не страдаю , все знаю что скорее оппонент . Но я понимаю общее направление ситуации , как ее вывернут .На сегодня единственный кто предлагал что-то реальное и масштабное - был саакашвили , тоже не люблю , но констатирую как факт . Пока была грузинская команда провели реформу полиции . Потом задержали "брильянтовых" и начались гонения . Кто не знает , то в одессе саакашвили предлагал снести часть промзоны , перенести порт за город , и сделать город куррорт . И я ему верю потому что у него до этого получалось .Порошенко это янукович - 2 , модернезированная версия . И не потому что он может такой по сути , а просто народ такой . Порох дает то что вы хотите .