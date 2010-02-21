RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Архіви
/
Макропосиденьки в alyakа
/
следующий кризис

следующий кризис
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:49

  Starikan написав:Если газ будет по $500 (а к тому идет) - будем платить по 15, никуда не денемся.

gh78
 
Повідомлень: 147
З нами з: 25.04.17
Подякував: 136 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:26

  Starikan написав:
  MaximS написав:
  Starikan написав: Если газ будет по $500 (а к тому идет) - будем платить по 15, никуда не денемся.
По газовым контрактам, подписанным Тимошенко в 2009 году была базовая цена в $450.
При этом население платило за газ на порядок меньше чем сейчас.

А при СССР платили 4 коп за квтч - и что?
И если вы не знаете, зачем подняли цену до 6-7 - о чем говорить?

Зачем - можно выдумать тысячи причин.
Но есть факт: цена была выше чем сейчас, но платили намного ниже.

А насчет "платить по 15" - уверены что будут?
Уже сейчас долги около 40 млрд грн и это при 6.530 млн семей на субсидиях.
MaximS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 01.09.14
Подякував: 69 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:38

  Ukrainian написав:
  alyak написав:
  myshapiton написав:Yarick Кстати, да. Возможно.
Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха.


у меня практически нет сомнений что его выберут . Просто будет не из кого выбирать .

Второй тур Тимошенко-Гриценко/Ляшко
---
Порошенко непроходной кандидат после того газ подняли с 70 копеек до 7-10 гривен и курс гривны уронил с 8 до 26


вот хотите выслушать мнение умного человека ?

победит порох . Просто будет НЕ ЗА КОГО голосовать . Голоса фриков - это ноль в общей массе .

И я порохоботством не страдаю , все знаю что скорее оппонент . Но я понимаю общее направление ситуации , как ее вывернут .

На сегодня единственный кто предлагал что-то реальное и масштабное - был саакашвили , тоже не люблю , но констатирую как факт . Пока была грузинская команда провели реформу полиции . Потом задержали "брильянтовых" и начались гонения . Кто не знает , то в одессе саакашвили предлагал снести часть промзоны , перенести порт за город , и сделать город куррорт . И я ему верю потому что у него до этого получалось .

Порошенко это янукович - 2 , модернезированная версия . И не потому что он может такой по сути , а просто народ такой . Порох дает то что вы хотите .
alyak
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 12.02.07
Подякував: 9 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:50

Re: следующий кризис

Тема о следующем кризисе .

Сорос позавчера заявил что на подходе следующий экономический кризис .

Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз , т.е. в результате этого кризиса мы станем еще беднее чем после прошлого . В валюте разумеется .

Индикатором кризиса буедт дешевеющая нефть , как она выйдет за пределы 60 вниз у нас начнется девальвация .
alyak
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 12.02.07
Подякував: 9 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:59

  alyak написав:Тема о следующем кризисе .

Сорос позавчера заявил что на подходе следующий экономический кризис .

Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз , т.е. в результате этого кризиса мы станем еще беднее чем после прошлого . В валюте разумеется .

Индикатором кризиса буедт дешевеющая нефть , как она выйдет за пределы 60 вниз у нас начнется девальвация .

И как поступить ? Валюту я так понимаю держать в банках Украины не совсем благоразумно

Думаю заграницу переводить ; благо до 50к в год по е-лицензии разрешено

https://privatbank.ua/get-e-licens
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 7047
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 22:08

  Ukrainian написав:
  alyak написав:Тема о следующем кризисе .

Сорос позавчера заявил что на подходе следующий экономический кризис .

Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз , т.е. в результате этого кризиса мы станем еще беднее чем после прошлого . В валюте разумеется .

Индикатором кризиса буедт дешевеющая нефть , как она выйдет за пределы 60 вниз у нас начнется девальвация .

И как поступить ? Валюту я так понимаю держать в банках Украины не совсем благоразумно

Думаю заграницу переводить ; благо до 50к в год по е-лицензии разрешено

https://privatbank.ua/get-e-licens


в таких случаях работает диверсификация . кеш лучше , но кеш это криминал . западные банки - я еще помню банкопад 2008 в сша.
alyak
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 12.02.07
Подякував: 9 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:11

  alyak написав:
  myshapiton написав:Yarick Кстати, да. Возможно.
Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха.


у меня практически нет сомнений что его выберут . Просто будет не из кого выбирать .

Станом на сьогодні Тимошенко вже більше року лідирує по всіх соцопитуваннях.На друге місце нещодавно вийшов Гриценко.Порошенко десь між 4 і 5 місцем з 5-6% голосів.
І це ж опитування проводилось ще до того,як Іво Бобул оголосив про намір балотуватись в президенти. :mrgreen: А якщо в опитування додати Іво Бобула і Олега Вінника,то на якому місці опиниться Порошенко? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Думаю,що шансів в нього стати президентом дуже мало.
tea
 
Повідомлень: 14187
З нами з: 15.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 1682 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:38

  freeze написав:
  kalinavalera1 написав:И какие шансы у Рабиновича ? С кем я общаюсь - все за него ратуют.


На Президентских шансов у Рабиновича никаких. Но то, что он лидер будущей фракции в Раде, то это в принципе уже сейчас понятно.

Станом на сьогодні думаю,що Рабінович посяде 3 місце.Найбільше голосів набере на полі колишньої ПР,тобто на півдні і сході.
tea
 
Повідомлень: 14187
З нами з: 15.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 1682 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:59

  alyak написав:Тема о следующем кризисе .
Индикатором кризиса буедт дешевеющая нефть , как она выйдет за пределы 60 вниз у нас начнется девальвация .

Олексію - напишіть,будь-ласка,ланцюжок подій від падаючої нафти нижче 60 до девальвації гривні.
tea
 
Повідомлень: 14187
З нами з: 15.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 1682 раз.
 
Профіль
1
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, alyak

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Мировой финансовый кризис" -лекция Гуриева С.М.
Anonymous » Суб 25 лип, 2009 15:40
2 6249
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2010 10:55
sxanep

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13432)
31.05.2018 21:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.