следующий кризис

myshapiton написав:Yarick Кстати, да. Возможно. Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха.
у меня практически нет сомнений что его выберут . Просто будет не из кого выбирать .
Второй тур Тимошенко-Гриценко/Ляшко --- Порошенко непроходной кандидат после того газ подняли с 70 копеек до 7-10 гривен и курс гривны уронил с 8 до 26
вот хотите выслушать мнение умного человека ?
победит порох . Просто будет НЕ ЗА КОГО голосовать . Голоса фриков - это ноль в общей массе .
И я порохоботством не страдаю , все знаю что скорее оппонент . Но я понимаю общее направление ситуации , как ее вывернут .
На сегодня единственный кто предлагал что-то реальное и масштабное - был саакашвили , тоже не люблю , но констатирую как факт . Пока была грузинская команда провели реформу полиции . Потом задержали "брильянтовых" и начались гонения . Кто не знает , то в одессе саакашвили предлагал снести часть промзоны , перенести порт за город , и сделать город куррорт . И я ему верю потому что у него до этого получалось .
Порошенко это янукович - 2 , модернезированная версия . И не потому что он может такой по сути , а просто народ такой . Порох дает то что вы хотите .
Сорос позавчера заявил что на подходе следующий экономический кризис .
Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз , т.е. в результате этого кризиса мы станем еще беднее чем после прошлого . В валюте разумеется .
Индикатором кризиса буедт дешевеющая нефть , как она выйдет за пределы 60 вниз у нас начнется девальвация .
Сорос позавчера заявил что на подходе следующий экономический кризис .
Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз , т.е. в результате этого кризиса мы станем еще беднее чем после прошлого . В валюте разумеется .
Индикатором кризиса буедт дешевеющая нефть , как она выйдет за пределы 60 вниз у нас начнется девальвация .
И как поступить ? Валюту я так понимаю держать в банках Украины не совсем благоразумно
Думаю заграницу переводить ; благо до 50к в год по е-лицензии разрешено
Сорос позавчера заявил что на подходе следующий экономический кризис .
Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз , т.е. в результате этого кризиса мы станем еще беднее чем после прошлого . В валюте разумеется .
Индикатором кризиса буедт дешевеющая нефть , как она выйдет за пределы 60 вниз у нас начнется девальвация .
И как поступить ? Валюту я так понимаю держать в банках Украины не совсем благоразумно
Думаю заграницу переводить ; благо до 50к в год по е-лицензии разрешено
myshapiton написав:Yarick Кстати, да. Возможно. Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха.
у меня практически нет сомнений что его выберут . Просто будет не из кого выбирать .
Станом на сьогодні Тимошенко вже більше року лідирує по всіх соцопитуваннях.На друге місце нещодавно вийшов Гриценко.Порошенко десь між 4 і 5 місцем з 5-6% голосів. І це ж опитування проводилось ще до того,як Іво Бобул оголосив про намір балотуватись в президенти. А якщо в опитування додати Іво Бобула і Олега Вінника,то на якому місці опиниться Порошенко? Думаю,що шансів в нього стати президентом дуже мало.