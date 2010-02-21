следующий кризис

В мене немає Вашого бачення,тому я й попросив більш детально розписати.Думаю,що й багатьом буде цікаво,тому час витратите недаремно.
|
|
|
Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:05
В мене немає Вашого бачення,тому я й попросив більш детально розписати.Думаю,що й багатьом буде цікаво,тому час витратите недаремно.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:07
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:15
он писал публично - его бизнес с обменом накрылся , но ему все хорошо , с его слов , переключился на другое .
Зараз переглядають цей форум: myshapiton і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, alyak
|