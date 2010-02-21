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Макропосиденьки в alyakа
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следующий кризис

следующий кризис
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:05

  alyak написав:
  tea написав:Олексію - напишіть,будь-ласка,ланцюжок подій від падаючої нафти нижче 60 до девальвації гривні.

Я просто устал что-то показывать , доказывать , рассписывать . Если у вас нет моего видения - то я только зря просру время .

В мене немає Вашого бачення,тому я й попросив більш детально розписати.Думаю,що й багатьом буде цікаво,тому час витратите недаремно.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:07

  alyak написав:вот хотите выслушать мнение умного человека ?

Гдадіс в приватні не пише?Як там він - задоволений руським міром?
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:15

  tea написав:
  alyak написав:вот хотите выслушать мнение умного человека ?

Гдадіс в приватні не пише?Як там він - задоволений руським міром?


он писал публично - его бизнес с обменом накрылся , но ему все хорошо , с его слов , переключился на другое .
alyak
 
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