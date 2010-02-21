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следующий кризис

следующий кризис
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:05

  alyak написав:
  tea написав:Олексію - напишіть,будь-ласка,ланцюжок подій від падаючої нафти нижче 60 до девальвації гривні.

Я просто устал что-то показывать , доказывать , рассписывать . Если у вас нет моего видения - то я только зря просру время .

В мене немає Вашого бачення,тому я й попросив більш детально розписати.Думаю,що й багатьом буде цікаво,тому час витратите недаремно.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:07

  alyak написав:вот хотите выслушать мнение умного человека ?

Гдадіс в приватні не пише?Як там він - задоволений руським міром?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:15

  tea написав:
  alyak написав:вот хотите выслушать мнение умного человека ?

Гдадіс в приватні не пише?Як там він - задоволений руським міром?


он писал публично - его бизнес с обменом накрылся , но ему все хорошо , с его слов , переключился на другое .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 15:59

  alyak написав:Тема о следующем кризисе .

Сорос позавчера заявил что на подходе следующий экономический кризис .

Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз , т.е. в результате этого кризиса мы станем еще беднее чем после прошлого . В валюте разумеется .

Индикатором кризиса буедт дешевеющая нефть , как она выйдет за пределы 60 вниз у нас начнется девальвация .

Приблизно тепер здогадався - чому криза станеться на падаючій нафті.Та от тільки залишились питання - а чому нижче 60,а не 40 чи 50?Ну й ще такий момент - доки на Ірану будуть нові санкції Трампа,нафта може нескоро почати глобальний тренд вниз.
Тут потрібні будуть певні домовленості,наприклад,між США і Саудівською Аравією,щоб обвалити ринок нафти,наприклад,щоб розвалити Росію.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:36

  alyak написав:Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз , т.е. в результате этого кризиса мы станем еще беднее чем после прошлого . В валюте разумеется .

Не згоден.Минулого разу курс виріс з 8 до 26,тобто більше,аніж в 3 рази.
Для того,щоб ми стали бідніше,аніж після крайньої кризи,треба,щоб курс виріс на ще більше величину,аніж в 3 рази.Невже Ви вірите в 78 грн/дол.?
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