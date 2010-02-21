следующий кризис

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<1234 Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:05 alyak написав: tea написав: Олексію - напишіть,будь-ласка,ланцюжок подій від падаючої нафти нижче 60 до девальвації гривні. Олексію - напишіть,будь-ласка,ланцюжок подій від падаючої нафти нижче 60 до девальвації гривні.

Я просто устал что-то показывать , доказывать , рассписывать . Если у вас нет моего видения - то я только зря просру время . Я просто устал что-то показывать , доказывать , рассписывать . Если у вас нет моего видения -

В мене немає Вашого бачення,тому я й попросив більш детально розписати.Думаю,що й багатьом буде цікаво,тому час витратите недаремно. В мене немає Вашого бачення,тому я й попросив більш детально розписати.Думаю,що й багатьом буде цікаво,тому час витратите недаремно. tea Повідомлень: 14208 З нами з: 15.11.08 Подякував: 144 раз. Подякували: 1686 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:07 alyak написав: вот хотите выслушать мнение умного человека ?

вот хотите выслушать мнение умного человека ?

Гдадіс в приватні не пише?Як там він - задоволений руським міром? Гдадіс в приватні не пише?Як там він - задоволений руським міром? tea Повідомлень: 14208 З нами з: 15.11.08 Подякував: 144 раз. Подякували: 1686 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:15 tea написав: alyak написав: вот хотите выслушать мнение умного человека ?

вот хотите выслушать мнение умного человека ?

Гдадіс в приватні не пише?Як там він - задоволений руським міром? Гдадіс в приватні не пише?Як там він - задоволений руським міром?



он писал публично - его бизнес с обменом накрылся , но ему все хорошо , с его слов , переключился на другое . он писал публично - его бизнес с обменом накрылся , но ему все хорошо , с его слов , переключился на другое . Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2634 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 701 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 15:59 alyak написав: Тема о следующем кризисе .



Сорос позавчера заявил что на подходе следующий экономический кризис .



Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз , т.е. в результате этого кризиса мы станем еще беднее чем после прошлого . В валюте разумеется .



Индикатором кризиса буедт дешевеющая нефть , как она выйдет за пределы 60 вниз у нас начнется девальвация . Тема о следующем кризисе .Сорос позавчера заявил что на подходе следующий экономический кризис .Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз , т.е. в результате этого кризиса мы станем еще беднее чем после прошлого . В валюте разумеется .Индикатором кризиса буедт дешевеющая нефть ,вниз у нас начнется девальвация .

Приблизно тепер здогадався - чому криза станеться на падаючій нафті.Та от тільки залишились питання - а чому нижче 60,а не 40 чи 50?Ну й ще такий момент - доки на Ірану будуть нові санкції Трампа,нафта може нескоро почати глобальний тренд вниз.

Тут потрібні будуть певні домовленості,наприклад,між США і Саудівською Аравією,щоб обвалити ринок нафти,наприклад,щоб розвалити Росію. Приблизно тепер здогадався - чому криза станеться на падаючій нафті.Та от тільки залишились питання - а чому нижче 60,а не 40 чи 50?Ну й ще такий момент - доки на Ірану будуть нові санкції Трампа,нафта може нескоро почати глобальний тренд вниз.Тут потрібні будуть певні домовленості,наприклад,між США і Саудівською Аравією,щоб обвалити ринок нафти,наприклад,щоб розвалити Росію. tea Повідомлень: 14208 З нами з: 15.11.08 Подякував: 144 раз. Подякували: 1686 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 16:36 alyak написав: Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз , т.е. в результате этого кризиса мы станем еще беднее чем после прошлого . В валюте разумеется .

Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз ,. В валюте разумеется .

Не згоден.Минулого разу курс виріс з 8 до 26,тобто більше,аніж в 3 рази.

Для того,щоб ми стали бідніше,аніж після крайньої кризи,треба,щоб курс виріс на ще більше величину,аніж в 3 рази.Невже Ви вірите в 78 грн/дол.? Не згоден.Минулого разу курс виріс з 8 до 26,тобто більше,аніж в 3 рази.Для того,щоб ми стали бідніше,аніж після крайньої кризи,треба,щоб курс виріс на ще більше величину,аніж в 3 рази.Невже Ви вірите в 78 грн/дол.? tea Повідомлень: 14208 З нами з: 15.11.08 Подякував: 144 раз. Подякували: 1686 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 25 лип, 2009 15:40 Anonymous » Суб 25 лип, 2009 15:40 2 6256 Нед 21 лют, 2010 10:55

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