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следующий кризис
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:05
alyak написав: tea написав:
Олексію - напишіть,будь-ласка,ланцюжок подій від падаючої нафти нижче 60 до девальвації гривні.
Я просто устал что-то показывать , доказывать , рассписывать . Если у вас нет моего видения - то я только зря просру время
.
В мене немає Вашого бачення,тому я й попросив більш детально розписати.Думаю,що й багатьом буде цікаво,тому час витратите недаремно.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:07
alyak написав:
вот хотите выслушать мнение умного человека ?
Гдадіс в приватні не пише?Як там він - задоволений руським міром?
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:15
tea написав: alyak написав:
вот хотите выслушать мнение умного человека ?
Гдадіс в приватні не пише?Як там він - задоволений руським міром?
он писал публично - его бизнес с обменом накрылся , но ему все хорошо , с его слов , переключился на другое .
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alyak
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Додано: Нед 03 чер, 2018 15:59
alyak написав:
Тема о следующем кризисе .
Сорос позавчера заявил что на подходе следующий экономический кризис .
Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз , т.е. в результате этого кризиса мы станем еще беднее чем после прошлого . В валюте разумеется .
Индикатором кризиса буедт дешевеющая нефть , как она выйдет за пределы 60
вниз у нас начнется девальвация .
Приблизно тепер здогадався - чому криза станеться на падаючій нафті.Та от тільки залишились питання - а чому нижче 60,а не 40 чи 50?Ну й ще такий момент - доки на Ірану будуть нові санкції Трампа,нафта може нескоро почати глобальний тренд вниз.
Тут потрібні будуть певні домовленості,наприклад,між США і Саудівською Аравією,щоб обвалити ринок нафти,наприклад,щоб розвалити Росію.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 16:36
alyak написав:
Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз , т.е. в результате этого кризиса мы станем еще беднее чем после прошлого
. В валюте разумеется .
Не згоден.Минулого разу курс виріс з 8 до 26,тобто більше,аніж в 3 рази.
Для того,щоб ми стали бідніше,аніж після крайньої кризи,треба,щоб курс виріс на ще більше величину,аніж в 3 рази.Невже Ви вірите в 78 грн/дол.?
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Додано: Нед 03 чер, 2018 20:55
tea написав: alyak написав:
Я разделяю его мнение , даже вижу показатели и сроки . Случится он в течении 2х лет . Это чтоб не писать что в этом году и не оправдываться потом . Форма по сути вторая волна вниз , т.е. в результате этого кризиса мы станем еще беднее чем после прошлого
. В валюте разумеется .
Не згоден.Минулого разу курс виріс з 8 до 26,тобто більше,аніж в 3 рази.
Для того,щоб ми стали бідніше,аніж після крайньої кризи,треба,щоб курс виріс на ще більше величину,аніж в 3 рази.Невже Ви вірите в 78 грн/дол.?
8- 13 - 26 -40 - 26
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alyak
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Додано: Нед 03 чер, 2018 21:09
alyak написав: tea написав:
Невже Ви вірите в 78 грн/дол.?
8- 13 - 26 -40
Дякую за відповідь.Ну 40 ще куди не йшло.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 21:40
alyak написав: myshapiton написав:Yarick
Кстати, да. Возможно.
Но думаю что будет нечто среднее. Кризис таки накроет, но выберут Пороха.
у меня практически нет сомнений что его выберут . Просто будет не из кого выбирать .
В Порошенка тільки один шанс виграти вибори - в разі,якщо за час проведення ЧС-18,а іншого вікна можливостей не буде,він звільнить Донбас.
Тоді виборці пробачать йому і сліпі трасти і Ліпецьк і Мальдіви і плівки Онищенка.
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