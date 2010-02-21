следующий кризис

alyak
Вы СДАЛИ хоть одну сотню по 40?
Идиоты купившие по такому курсу в истерике не учитываются.
У нас в Днепре приёмку выше 32х в те февральские дни 15го года НЕ ВИДЕЛ.
|
|
|
Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:24
alyak
Вы СДАЛИ хоть одну сотню по 40?
Идиоты купившие по такому курсу в истерике не учитываются.
У нас в Днепре приёмку выше 32х в те февральские дни 15го года НЕ ВИДЕЛ.
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:30
Я нет , потому что у меня обычно деньги разложены, честно скажу что до такого забега я не ожидал, длился он типа не больше суток . Но когда позвонили мне мои знакомые - они успешно справились .
Я обычно очень спокойно наблюдаю когда мечутся в кедах .
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:31
Чай, избирателя не волнует всё вышеперечисленное.
Ему нужна дружба с Россией (у 90% там родня), электричество по 4 коп/квтч, колбаса по 2.20 и батоны по 15-20 коп.
И чтоб при этом европейские зарплаты и в магазинах смарттв и айфоны.
И шоб в Турцию/Египет по бесплатной путевке с родного завода.
Утрирую, конечно, но по духу примерно так.
Поскольку ничего этого нет - всех надо менять, отсюда и рейтинги.
Вот и посмотрим, как "новые" будут реализовывать народные мечты
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:50
Starikan ты чёкнулся? Какая 90% родня и дружба с рашкой? Перечитай свои методички.
|