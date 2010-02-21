следующий кризис

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<12345 Додано: Вів 05 чер, 2018 10:24 alyak

Вы СДАЛИ хоть одну сотню по 40?

Идиоты купившие по такому курсу в истерике не учитываются.

У нас в Днепре приёмку выше 32х в те февральские дни 15го года НЕ ВИДЕЛ. барабашов Повідомлень: 936 З нами з: 16.06.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 чер, 2018 10:30 барабашов написав: alyak

Вы СДАЛИ хоть одну сотню по 40?

Идиоты купившие по такому курсу в истерике не учитываются.

У нас в Днепре приёмку выше 32х в те февральские дни 15го года НЕ ВИДЕЛ. Вы СДАЛИ хоть одну сотню по 40?Идиоты купившие по такому курсу в истерике не учитываются.У нас в Днепре приёмку выше 32х в те февральские дни 15го года НЕ ВИДЕЛ.



Я нет , потому что у меня обычно деньги разложены, честно скажу что до такого забега я не ожидал, длился он типа не больше суток . Но когда позвонили мне мои знакомые - они успешно справились .



Я обычно очень спокойно наблюдаю когда мечутся в кедах . Я нет , потому что у меня обычно деньги разложены, честно скажу что до такого забега я не ожидал, длился он типа не больше суток . Но когда позвонили мне мои знакомые - они успешно справились .Я обычно очень спокойно наблюдаю когда мечутся в кедах . Макропосиденьки в alyakа alyak Заблокований Повідомлень: 2659 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 750 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 чер, 2018 18:31 tea написав: Тоді виборці пробачать йому і сліпі трасти і Ліпецьк і Мальдіви і плівки Онищенка. Тоді виборці пробачать йому і сліпі трасти і Ліпецьк і Мальдіви і плівки Онищенка.

Чай, избирателя не волнует всё вышеперечисленное.



Ему нужна дружба с Россией (у 90% там родня), электричество по 4 коп/квтч, колбаса по 2.20 и батоны по 15-20 коп.

И чтоб при этом европейские зарплаты и в магазинах смарттв и айфоны.

И шоб в Турцию/Египет по бесплатной путевке с родного завода.



Утрирую, конечно, но по духу примерно так.



Поскольку ничего этого нет - всех надо менять, отсюда и рейтинги.

Вот и посмотрим, как "новые" будут реализовывать народные мечты Чай, избирателя не волнует всё вышеперечисленное.Ему нужна дружба с Россией (у 90% там родня), электричество по 4 коп/квтч, колбаса по 2.20 и батоны по 15-20 коп.И чтоб при этом европейские зарплаты и в магазинах смарттв и айфоны.И шоб в Турцию/Египет по бесплатной путевке с родного завода.Утрирую, конечно, но по духу примерно так.Поскольку ничего этого нет - всех надо менять, отсюда и рейтинги.Вот и посмотрим, как "новые" будут реализовывать народные мечты Starikan 2 Повідомлень: 14808 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1203 раз. Подякували: 2131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 чер, 2018 18:50 Starikan ты чёкнулся? Какая 90% родня и дружба с рашкой? Перечитай свои методички. BIGor

Повідомлень: 2445 З нами з: 19.09.10 Подякував: 364 раз. Подякували: 470 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 25 лип, 2009 15:40 Anonymous » Суб 25 лип, 2009 15:40 2 6264 Нед 21 лют, 2010 10:55

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