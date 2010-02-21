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следующий кризис

следующий кризис
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:24

alyak
Вы СДАЛИ хоть одну сотню по 40?
Идиоты купившие по такому курсу в истерике не учитываются.
У нас в Днепре приёмку выше 32х в те февральские дни 15го года НЕ ВИДЕЛ.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:30

  барабашов написав:alyak
Вы СДАЛИ хоть одну сотню по 40?
Идиоты купившие по такому курсу в истерике не учитываются.
У нас в Днепре приёмку выше 32х в те февральские дни 15го года НЕ ВИДЕЛ.


Я нет , потому что у меня обычно деньги разложены, честно скажу что до такого забега я не ожидал, длился он типа не больше суток . Но когда позвонили мне мои знакомые - они успешно справились .

Я обычно очень спокойно наблюдаю когда мечутся в кедах .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:31

  tea написав: Тоді виборці пробачать йому і сліпі трасти і Ліпецьк і Мальдіви і плівки Онищенка.

Чай, избирателя не волнует всё вышеперечисленное.

Ему нужна дружба с Россией (у 90% там родня), электричество по 4 коп/квтч, колбаса по 2.20 и батоны по 15-20 коп.
И чтоб при этом европейские зарплаты и в магазинах смарттв и айфоны.
И шоб в Турцию/Египет по бесплатной путевке с родного завода.

Утрирую, конечно, но по духу примерно так.

Поскольку ничего этого нет - всех надо менять, отсюда и рейтинги.
Вот и посмотрим, как "новые" будут реализовывать народные мечты :mrgreen:
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:50

Starikan ты чёкнулся? Какая 90% родня и дружба с рашкой? Перечитай свои методички.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 19:15

  барабашов написав:alyak
Вы СДАЛИ хоть одну сотню по 40?
Идиоты купившие по такому курсу в истерике не учитываются.
У нас в Днепре приёмку выше 32х в те февральские дни 15го года НЕ ВИДЕЛ.

Сдавал пару сотен по 36 в Одессе.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 19:35

Альяк самозаблокувався безстроково.
Олексію - Ви зробили емоційний крок.Не варто було.Попросіть,щоб розблокували і повертайтесь до дискусії.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:04

  tea написав:Альяк самозаблокувався безстроково.
Олексію - Ви зробили емоційний крок.Не варто було.Попросіть,щоб розблокували і повертайтесь до дискусії.
Ви, мабуть не встигали читати видалені пости аляка Модератором ,тому я б не торгував Украіною з Вашого боку , заради цього сєпара,що Ви зараз просите.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:59

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Альяк самозаблокувався безстроково.
Олексію - Ви зробили емоційний крок.Не варто було.Попросіть,щоб розблокували і повертайтесь до дискусії.
Ви, мабуть не встигали читати видалені пости аляка Модератором ,тому я б не торгував Украіною з Вашого боку , заради цього сєпара,що Ви зараз просите.

Можливо,я не все прочитав.Але з того,що встиг,то я ніде не бачив закликів від"єднати Дніпропетровську область від України і створити ДнНР.Сепаратизмом можна назвати тільки від"єднання шмата території від чогось цілого.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:23

  Captain Obvious написав:
  барабашов написав:alyak
Вы СДАЛИ хоть одну сотню по 40?
Идиоты купившие по такому курсу в истерике не учитываются.
У нас в Днепре приёмку выше 32х в те февральские дни 15го года НЕ ВИДЕЛ.

Сдавал пару сотен по 36 в Одессе.

Сдал 2000 по 37,65 23-го вечером))
asti
 
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