следующий кризис

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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:24
alyak
Вы СДАЛИ хоть одну сотню по 40?
Идиоты купившие по такому курсу в истерике не учитываются.
У нас в Днепре приёмку выше 32х в те февральские дни 15го года НЕ ВИДЕЛ.
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барабашов
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Додано: Вів 05 чер, 2018 10:30
барабашов написав:alyak
Вы СДАЛИ хоть одну сотню по 40?
Идиоты купившие по такому курсу в истерике не учитываются.
У нас в Днепре приёмку выше 32х в те февральские дни 15го года НЕ ВИДЕЛ.
Я нет , потому что у меня обычно деньги разложены, честно скажу что до такого забега я не ожидал, длился он типа не больше суток . Но когда позвонили мне мои знакомые - они успешно справились .
Я обычно очень спокойно наблюдаю когда мечутся в кедах .
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alyak
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Додано: Сер 06 чер, 2018 18:31
tea написав:
Тоді виборці пробачать йому і сліпі трасти і Ліпецьк і Мальдіви і плівки Онищенка.
Чай, избирателя не волнует всё вышеперечисленное.
Ему нужна дружба с Россией (у 90% там родня), электричество по 4 коп/квтч, колбаса по 2.20 и батоны по 15-20 коп.
И чтоб при этом европейские зарплаты и в магазинах смарттв и айфоны.
И шоб в Турцию/Египет по бесплатной путевке с родного завода.
Утрирую, конечно, но по духу примерно так.
Поскольку ничего этого нет - всех надо менять, отсюда и рейтинги.
Вот и посмотрим, как "новые" будут реализовывать народные мечты
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Starikan
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Додано: Сер 06 чер, 2018 18:50
Starikan ты чёкнулся? Какая 90% родня и дружба с рашкой? Перечитай свои методички.
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BIGor
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Додано: Сер 06 чер, 2018 19:15
барабашов написав:alyak
Вы СДАЛИ хоть одну сотню по 40?
Идиоты купившие по такому курсу в истерике не учитываются.
У нас в Днепре приёмку выше 32х в те февральские дни 15го года НЕ ВИДЕЛ.
Сдавал пару сотен по 36 в Одессе.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Сер 06 чер, 2018 19:35
Альяк самозаблокувався безстроково.
Олексію - Ви зробили емоційний крок.Не варто було.Попросіть,щоб розблокували і повертайтесь до дискусії.
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tea
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Додано: Сер 06 чер, 2018 20:04
tea написав:
Альяк самозаблокувався безстроково.
Олексію - Ви зробили емоційний крок.Не варто було.Попросіть,щоб розблокували і повертайтесь до дискусії.
Ви, мабуть не встигали читати видалені пости аляка Модератором
,тому я б не торгував Украіною з Вашого боку , заради цього сєпара,що Ви зараз просите.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 06 чер, 2018 20:59
Перес де Куэльяр написав: tea написав:
Альяк самозаблокувався безстроково.
Олексію - Ви зробили емоційний крок.Не варто було.Попросіть,щоб розблокували і повертайтесь до дискусії.
Ви, мабуть не встигали читати видалені пости аляка Модератором
,тому я б не торгував Украіною з Вашого боку , заради цього сєпара,що Ви зараз просите.
Можливо,я не все прочитав.Але з того,що встиг,то я ніде не бачив закликів від"єднати Дніпропетровську область від України і створити ДнНР.Сепаратизмом можна назвати тільки від"єднання шмата території від чогось цілого.
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tea
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Додано: Сер 06 чер, 2018 21:23
Captain Obvious написав: барабашов написав:alyak
Вы СДАЛИ хоть одну сотню по 40?
Идиоты купившие по такому курсу в истерике не учитываются.
У нас в Днепре приёмку выше 32х в те февральские дни 15го года НЕ ВИДЕЛ.
Сдавал пару сотен по 36 в Одессе.
Сдал 2000 по 37,65 23-го вечером))
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asti
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Додано: Чет 07 чер, 2018 12:10
BIGor написав:Starikan
ты чёкнулся? Какая 90% родня и дружба с рашкой? Перечитай свои методички.
Ты можешь излагать свои мысли корректно, юноша?
Ты не на базаре, где у тебя точка.
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Starikan
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