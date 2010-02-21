следующий кризис

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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:12
tea написав:
Альяк самозаблокувався безстроково.
Олексію - Ви зробили емоційний крок.Не варто було.Попросіть,щоб розблокували і повертайтесь до дискусії.
Какая дискуссия? у него мания величия после 2008 года.
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