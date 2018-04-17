Вертоліт МСБ-2 - "Надія" - це модернізована версія Мі-2.
Дивися повний текст Новий український вертоліт вперше піднявся в небо (відео).
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Додано: Сер 18 кві, 2018 08:47
Новий український вертоліт вперше піднявся в небо (відео)
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Дивися повний текст Новий український вертоліт вперше піднявся в небо (відео).
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:33
Ми-2, по классификации НАТО:«ГоплиH». Достигли уровня уССР октября 1961 года и производства в Польше 1965 года.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:47
Ну понятное дело, когда модернизируют старый Су-27 - это победа-победа и сколенвставание.
А когда Украина модернизирует Ми-2 - это обязательно зрада, куда ж без нее.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:35
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