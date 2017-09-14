ЛАД написав:Может, вы не застали, но лучший период, наверно, был при Ющенко и при позднем Кучме. А "вера" это, конечно, сильный аргумент, но можете привести хоть какие-то основания для веры?
Не вижу смысла об этом говорить сейчас, я даже не могу представить чем и когда закочится это война. Дорогу осилит идущий. Будет диспозиция итоговая буду готов делать прогнозы.
А надо бы думать уже сейчас. Тут писали о стратегическом и тактическом мышлении и упрекали наше руководство в отсутствии первого. Так же, как во время Майдана надо было думать не только о сегодняшнем дне. И о том, что действие рождает противодействие. Третий закон Ньютона, бывает, действует не только в физике. Да, с РФ вины никто не снимает, но вы всерьёз считаете, что Стрелков с группой 52 человека сумел поднять на борьбу Донбасс и создать армию, которая относительно успешно оказывала сопротивление украинским войскам? Че Гевара пользовался гораздо большим авторитетом и был несравнимо харизматичнее никому не известного в апреле 2014 Стрелкова. И он дважды пытался с примерно таким же по численности отрядом развернуть борьбу. В Конго в 1965 и в Боливии в 1966-67. Оба раза неудачно. И оба раза ему не удалось поднять массы не борьбу. Второй раз закончился его гибелью. А несчастному Стрелкову удалось. Может быть, всё-таки надо анализировать объективные причины? О северодонецких съездах в 2004 и 2008 вы забыли? Но тогда хватило ума найти политические решения в демократических рамках.
Я например четко понимал что если скинуть Президента за которого голосовало миллион людей - кривых, горбатых, алкашей, наркоманов, за гречку, кто угодно - то этим людям это явно непонравится, а враги этим логично воспользуются, только масштабов не ожидал.
ЛАД написав:Вы на будущем Украины уже окончательно поставили крест? Но тогда вопрос языка вообще волновать не должен. Это будет самая несущественная проблема.
Який хрест? Просто це буде купа нових тимчасових українців, які не чули нічого за слов`янські мови. Тому так, проблеми мов не існує. В принципі, для мене цієї проблеми ніколи не існувало, вона існувала тільки у кацапомовних.
Я, вообще-то, говорил не о проблеме мов, а об экономике, о высокопроизводительных производствах. И вы писали, что: "Нічого не буде".
Ми вже це обговорювали: енергоносії, робоча сила, податки, корупція.
Ну, и если говорить о проблеме мов, то вы думаете, что с "купой нових тимчасових українців, які не чули нічого за слов`янські мови", то с ними проблем будет меньше? Вони будуть розмовляти на чистій українській мові?
Питання защіти русскоговорящіх. Вони розмовляють англійською, це ми вже теж піднімали. Надовго не затримаються, отрмають якійсь статус і дременуть на Захід. Можливо будуть якісь домовленості по депортованим кудись у Афганістан, якщо туди неможна вислать, можливо до нас будуть засилать. Але це все вилами по воді писано, як і вступ до ЄС до 01.01.2027.
ЛАД написав:........... Я, вообще-то, говорил не о проблеме мов, а об экономике, о высокопроизводительных производствах. И вы писали, что: "Нічого не буде".
Какие были выводы, не напомните? А то я что-то запамятовал. Помню, что обычно эти обсуждения, как правило, заканчивались панегириками великой с/х державе и заявлениями, что нам не нужен тяжпром, фундаментальная наука и всякие космосы, т.к. мы не империя. Нам нужен только "садок вишневий коло хати і щоб бджілки гули".
Ну, и если говорить о проблеме мов, то вы думаете, что с "купой нових тимчасових українців, які не чули нічого за слов`янські мови", то с ними проблем будет меньше? Вони будуть розмовляти на чистій українській мові?
І як вони дременуть, якщо ми не будемо в ЄС? Та і якщо будемо, вони ж не громадяне України, їх туди запросто можуть не пустити. Свобода переміщення робочої сили, якщо не помиляюсь, розповсюджується тільки на громадян ЄС. А если действительно не затримаються і дременуть, то кто будет работать у нас? Интересный у нас форум. Академик Либанова говорит о демографическом кризисе в Украине и необходимости привлечения мигрантов в страну. И не через 20-30 лет, а уже сейчас. Западные издания пишут о том же. А у нас на форуме - никакой проблемы не существует. Меньше народу, больше кислороду. А "защіта русскоговорящіх" вызывает смешки и утверждения, что никакой проблемы не существует. В СССР тоже не было проблемы антисемитизма. Правда, антисемитизм был. И вполне себе государственный. Конечно, таких эксцессов, как в нацистской Германии не было. До официальных расовых законов не доходило.
Не вижу смысла об этом говорить сейчас, я даже не могу представить чем и когда закочится это война. Дорогу осилит идущий. Будет диспозиция итоговая буду готов делать прогнозы. А деньги есть, вот Ахметов - группа «Метинвест» Рината Ахметова строит крупный завод по производству «зеленой» стали в итальянском городе Пьомбино, в регионе Тоскана; проект стоимостью €2,5 млрд начался в 2025 году и будет использовать украинское сырье. Думаю что он бы и тут построил бы это, но тут его предприятия тупо бомбят, ясен перец что он строить ничего нового не будет. Вопрос безопасности инвестиций, собственно итогов конца войны - ключевой фактор в вопросе инвестиций.
Не знаю, что такое "зелёная" сталь. Но почему он не строил такой завод в Украине до войны? Денег у него тогда точно было больше. И я, например, не знаю, он строит это именно как "Метинвест" или в качестве какой-то европейской компании за кредитные деньги, которые украинскому "Метинвесту" не дали бы. Ну, это уже мои домыслы, но первый вопрос остаётся. И металлургия это тоже полусырьевая отрасль и она была неплохо развита и в Украине - одна из двух отраслей наряду с с/х с наибольшей экспортной выручкой. Металлургические заводы у нас до войны тоже модернизировались. Это делали и Пинчук, и Тарута, и Ахметов, и Миттал. Вот посмотрел крупнейшие модернизации: АрселорМиттал Кривой Рог – $5+ млрд - 2005–2021 Запорожсталь – $1+ млрд - 2011–2020 Интерпайп Сталь – $700 млн просто построили новый завод с нуля - 2006–2012 Азовсталь – до $500 млн (до войны) - 2000–2010 ММК им. Ильича – сотни млн $ Вы видите цифры? Большие. По украинским меркам. Но это сотни миллионов, миллиарды долларов. А у нас прямые потери от войны сотни миллиардов долларов.
... в настоящее время оценивает, что по состоянию на 31 декабря 2024 года общая стоимость восстановления Украины составит 524 миллиарда долларов США (506 миллиардов евро) в течение следующего десятилетия
https://chatgpt.com/c/693b20bd-85dc-8331-a006-b692a036c0fe Это, правда, деньги не только на то, чтобы не только "восстановить как было", но и "восстановить лучше" (с учётом стандартов ЕС, климатической устойчивости, модернизации). Но даже только прямой ущерб на 31 декабря 2024 составлял $176 млрд. Сегодня, понятно, значительно больше.
Xenon написав:Французы против Бельгия против Вот и Англичане тоже против...
Против передачи Украине активов России в размере 10,6 млрд долл. выступают британские банки, — FT со ссылкой на крупных банкиров
Отмечается, что это связано с тем, что правительство Соединенного Королевства не предоставило гарантии возмещения ущерба в случае ответных действий России.
"Нас беспокоит законность этого... Правительство создает новый прецедент, поскольку никогда прежде не конфисковывало активы подобным образом. Россия подаст на них в суд", — цитируют одного из высокопоставленных банкиров.
А кто виноват ? А виноват "товарищ Краснов", как всегда